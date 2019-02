La patronal sostiene que la 'prima hotelera' respeta la legislación de Costas y del Suelo LA VERDAD Jueves, 21 febrero 2019, 03:33

El secretario general de la patronal Croem, José Rosique, también salió ayer en defensa de la ley de Aceleración que tanto han reivindicado los empresarios, los cuales negociaron el texto punto a punto con el PP y Ciudadanos. Sobre el posible incumplimiento de la Ley de Costas, como señala el Ministerio para la Transición Ecológica, Rosique considera «obvio» que cualquier normativa regional «debe respetar lo establecido en la legislación estatal en materia de costas; pero también en lo referido a puertos, minas, industria, medio ambiente y la restante legislación estatal. Cada vez que el Estado o la Comunidad Autónoma regula algún aspecto de su competencia, no enumera una a una todas las competencias de las otras administraciones para decir que no las invade. No obstante, si el Estado quiere que se diga de manera expresa en el caso de la Ley de Costas, por nosotros no hay oposición», dijo.

Se revisará

Asimismo, en relación al posible incumplimiento de la Ley del Suelo estatal por la aplicación de la 'prima hotelera', el secretario de Croem sostiene que la actual Ley del Suelo regional «ya modula el incremento de cargas urbanísticas en los casos en los que se da una prima de aprovechamiento urbanístico, y entendimos en la redacción de la Ley de Aceleración que la legislación regional estaba habilitada para ello. No obstante, se revisará la propuesta con el fin de ver si se ajusta a los límites ya marcados por el Estado en la anterior negociación que tuvo lugar en la comisión bilateral», añadió.

Croem apunta que ha pasado el plazo para que PSOE y Podemos puedan recurrir al Constitucional

Sobre el otro apartado de discrepancia, referido a la intervención medioambiental, José Rosique califica de «errónea» la interpretación que hace el Gobierno central. «Ese apartado hace referencia a modificaciones sustanciales para la Autorización Ambiental Sectorial relativa a actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (grupo A y B), y no para las referidas a las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)». Apunta que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias para regular los criterios bajo los cuales una modificación es considerada como sustancial.

Manifestó, por ultimo, que el PSOE regional no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley, como anunció en octubre del año pasado. Rosique señaló que ha vencido el plazo y que los socialistas no lo han hecho porque lo dejaron en manos del Gobierno central. No le consta que Podemos haya recurrido.