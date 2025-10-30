La patronal fotovoltaica augura más almacenamiento de energía en las nuevas plantas solares de la Región de Murcia La sectorial y las comunidades autónomas analizan en Murcia la crisis de inversión y rentabilidad en España y las soluciones para relanzar las plantas solares

Alberto Sánchez Jueves, 30 de octubre 2025, 01:59 Comenta Compartir

Las baterías de almacenamiento de energía serán un elemento más junto a los paneles solares en las futuras instalaciones fotovoltaicas que se desarrollen en la Región de Murcia. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, vaticinó este miércoles que las empresas del sector que inviertan en la Comunidad apostarán por plantas híbridas (hay dos previstas en Lorca y Fuente Álamo) para lograr una mayor rentabilidad ante la crisis de precios que atraviesa esta actividad. El almacenaje permitirá volcar la energía producida en la red en las horas más caras para regular los precios del mercado y lograr así un mayor atractivo con las inversiones.

La patronal fotovoltaica, con 800 empresas asociadas en España, se reunió ayer con los directores generales autonómicos con competencias en Energía de toda España, que celebraron en Murcia el cuarto encuentro anual de la UNEF. Donoso apuntó que España se encuentra en una posición de «ventaja competitiva» frente a otros estados como Alemania, donde producir un kilovatio solar es el doble de caro, lo que atrae el interés de la industria para instalar centros de datos y cualquier instalación que demande una gran cantidad de energía.

Sin embargo, la burocracia y el sistema de fijación de precios en España empaña el avance de la fotovoltaica, hasta el punto de que a determinadas horas se llega a pagar cero euros por energía producida en las plantas. El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad, Federico Miralles, suma al problema el colapso en los nudos de las redes de transporte energético, como ocurre en la Región (el 83% están saturados). «La rentabilidad antes permitía que los promotores de las plantas fotovoltaicas pudieran pagar un precio por los refuerzos que hay que hacer en la red, que a lo mejor ahora no se lo pueden permitir», comentó, al tiempo que advierte de que en la Región «puede ser que algún proyecto caiga por no tener esa rentabilidad».

Donoso cree que hay que buscar fórmulas para relanzar ese atractivo, entre las que propone dar certidumbre a las subastas energéticas «con un calendario fijo» o determinar un suelo y un techo en cuanto al precio. Insistió en la solución del almacenamiento por la «posibilidad de capturar esos precios un poco más altos, que mejoran la rentabilidad de los proyectos y se pueden llevar a cabo».

Críticas a Vox

El representante de la patronal fotovoltaica a nivel estatal se ha sumado a las quejas de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia (Aremur), que denunció hace unos días los intentos de Vox para regular a nivel normativo en contra de la producción solar en España. Donoso confirmó que esos intentos también se producen en otras comunidades y dijo «no entender» que un partido que «defiende la soberanía nacional» se muestre en contra «de la energía nacional». «La fotovoltaica y el sol son nuestra energía, son nuestra tecnología. España fue el país pionero».

Miralles, por su parte, celebró que las enmiendas que presentó la formación en la Asamblea Regional contra la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, y que pretendían poner trabas a la instalación de estos parques solares en terrenos agrícolas, no salieran adelante.