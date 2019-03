El patinazo de López Miras con la marcha del 8-M

El presidente Fernando López Miras ha empañado su estreno como portavoz del Gobierno regional con un patinazo que no puede atribuir a nadie de su equipo, sino a sí mismo. El miércoles anunció que el Ejecutivo regional estaría presente en la manifestación de esta tarde con motivo del 8-M, pero en menos de 24 horas matizó su opinión y ayer dio a entender que no asistiría nadie del Gobierno. Condicionó la participación a que el acto «no sea politizado», en línea con las declaraciones de Pablo Casado de que el PP no asistirá a esta manifestación porque considera que está «politizada por la extrema izquierda». No obstante, al cierre de esta edición, fuentes de San Esteban confirmaron que el presidente pidió anoche a la consejera Violante Tomás y a las directoras generales de su departamento que finalmente acudan a la marcha, dado que hasta ese momento no había constancia de que aquí exista un manifiesto «politizado».

Independientes del PP

López Miras, por otra parte, aclaró que las listas del PP no van a estar «plagadas» de candidatos «independientes». «Tenemos mucha gente buena dentro del PP, muchos afiliados, que van a integrar la lista», manifestó. Sus palabras dan a entender que puede haber militantes molestos con el fichaje de caras ajenas al partido. «Prácticamente están decididos los candidatos y candidatas de los 45 municipios , y en el resto de las listas estamos cada día trabajando para que estén los mejores». Consideró que «habrá que afinar» para cerrar las candidaturas. Negó que haya candidatos independientes que se resistan a integrar las listas, y al mismo tiempo apostó por dar entrada a quienes quieran trabajar por la Región.