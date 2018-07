El paso a nivel se cerrará ocho meses para soterrarlo, y se mantendrán las pantallas Los representantes de la Consejería y del Ayuntamiento de Murcia, a la izquierda, frente a los de Adif, ayer en la reunión que presidió Pedro Saura, junto a Isabel Pardo. / carm La Sociedad Murcia Alta Velocidad aprueba que el AVE llegue bajo tierra a finales de 2020, pese al rechazo del alcalde y el consejero MANUEL BUITRAGO Viernes, 20 julio 2018, 01:56

El paso a nivel de Santiago el Mayor permanecerá cerrado durante ocho meses, las pantallas acústicas se mantendrán y el desvío provisional entrará en funcionamiento a partir de septiembre para que circulen todos los trenes -excepto el AVE- y evitar que se interrumpa el tráfico ferroviario en Murcia. Los trabajos del soterramiento se priorizarán en la zona de Santiago el Mayor. Son las principales conclusiones de la reunión que mantuvo ayer en Madrid la Sociedad Murcia Alta Velocidad, presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, el murciano Pedro Saura, que aprobó por siete votos contra cinco el cambio de planes del PSOE para que el AVE llegue soterrado a Murcia a finales del año 2020.

Básicamente, se mantiene el cronograma de Adif para las obras del soterramiento ya iniciadas, y las dos únicas variaciones consisten en que no se montará la catenaria en el desvío provisional -dado que el AVE ya no entrará en superficie mientras se soterra-, y en que el cierre del paso a nivel será de unos ocho meses, y no los dos años previstos en el plan anterior, aunque se quiso modificar para que el cruce estuviera cerrado el menor tiempo posible.

Al detalle Paso a nivel. El cruce de Santiago el Mayor se cerrará a finales de este año, y durante un periodo aproximado de 8 meses. Será el tiempo necesario para soterrar esta zona. Mientras, los vecinos deberán utilizar la pasarela. El PSOE sostiene que con el plan anterior el cierre del paso a nivel habría sido de dos años. El soterramiento se priorizará en este cruce. Pantallas acústicas. Se mantendrán donde están, en paralelo al desvío provisional. Fueron muy criticadas por la Plataforma, el PSOE y Podemos, que la calificaron como un 'muro' que divide la ciudad. Adif recalcó ayer que estas pantallas son imprescindibles por motivos de seguridad. Desvío provisional. Entrará en funcionamiento a partir de septiembre, una vez que se terminen las obras. Es necesario para mantener abierto el tráfico actual de trenes. Pasarán los Cercanías, media distancia, Altarias y mercancías. Catenaria. No se instalará en el desvío provisional, ya que el AVE solo llegará a Murcia soterrado. Cronograma. Adif mantiene la ejecución de la primera fase del soterramiento, y está pendiente la licitación del resto. Servicio alternativo. Pedro Saura reiteró ayer que en primavera se viajará en 3 horas a Madrid, pero no ofreció detalles.

La sociedad del AVE integrada por Adif, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, aprobó el nuevo planteamiento del Gobierno socialista, con la oposición del alcalde de Murcia, José Ballesta, y el consejero de Fomento, Patricio Valverde, que sostienen que el AVE puede estar en servicio a finales de este año o principios del siguiente mientras se ejecuta el soterramiento. La portavoz municipal socialista, Susana Hernández, por el contrario, votó a favor del Ministerio de Fomento. La reunión también contó con la asistencia de la presidenta de Adif, Isabel Pardo, y del ingeniero jefe de la obra, Juan Tébar.

En una tensa reunión presidida por Pedro Saura, se apostó por mantener el cronograma de obras de Adif, pero sin la catenaria

Tras un encuentro cargado de tensión, Ballesta y Valverde criticaron que no hubo ninguna explicación técnica, y destacaron que el único interés de Pedro Saura era someter a votación el nuevo plan del Gobierno de la nación, el cual anunció el delegado del Gobierno. También censuraron la falta de datos sobre los trenes prometidos por el PSOE para hacer el viaje a Madrid en 3 horas. El Ministerio y Adif explicaron que el paso a nivel de Santiago el Mayor -una de las principales reivindicaciones de la Plataforma Pro Soterramiento, que reclamó que siga abierto- se cerrará a finales de este año, que será cuando se acometan las obras de soterramiento en esta zona.

Apertura del desvío

El cruce estará cerrado alrededor de ocho meses, explicó Adif, el tiempo necesario para soterrar esta zona. Mientras duren las obras, se utilizará la pasarela peatonal que tantas críticas ha recibido también por parte de la Plataforma vecinal. La portavoz socialista de Murcia, Susana Hernández, explicó el sistema para mantener cerrado el paso a nivel esos ocho meses, que consistirá en intensificar las obras de soterramiento en esta zona: durante ese tiempo, los trenes convencionales atravesarán el cruce en superficie, y después irán soterrados utilizando una pendiente. Llegado ese momento, la zona quedará totalmente liberada de las vías y ya no serán necesarios el paso a nivel ni la pasarela peatonal. Mientras tanto, se seguirá soterrando del trazado hasta la Senda de los Garres.

Las pantallas acústicas, que la Plataforma calificó de 'muro', seguirán por motivos de seguridad, según explicó Adif

La presidenta de Adif señaló que las pantallas acústicas instaladas en paralelo a la vía provisional se mantendrán como están, ya que son imprescindibles para la seguridad. Dichas pantallas fueron calificadas por la Plataforma Pro Soterramiento, el PSOE y Podemos, como un 'muro' que divide y separa los barrios del sur del resto de la ciudad de Murcia. Incluso fueron el objetivo de diversos actos vandálicos por parte de algunos incontrolados. La concejal Hernández se justificó ayer diciendo que cuando los vecinos hablaban de 'muro' se referían a los dos años en los que iba a estar cortado el paso a nivel de Santiago el Mayor. A su juicio, «hay una diferencia importante» de que dicho paso esté cortado ocho meses a que sean dos años.

Las reacciones Patricio Valverde. Consejero de Fomento: «Una decisión política no argumentada» El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, criticó ayer la «decisión unilateral del Gobierno nacional de alterar la ejecución de las obras», en referencia a los nuevos plazos que se dieron a conocer la semana pasada para la llegada del AVE, aplazada para finales de 2020, dos años después de lo previsto por el anterior Gobierno central. Valverde expresó «el rechazo del Gobierno regional a que se modifique el plan de obras fijado y aprobado por las tres administraciones en el seno de la sociedad Murcia Alta Velocidad S.A., que contempla el soterramiento ferroviario y la inmediata conexión de la Región a la red de Alta Velocidad». El consejero señaló que «las obras son compatibles y permiten ejecutar el soterramiento y la llegada del AVE», tal y como recoge el plan de trabajo de los técnicos y aprobado en el Consejo de Administración. «Es una decisión política no argumentada con criterios técnicos ni económicos», concluyó. José Ballesta. Alcalde de Murcia: «Que se liciten las obras que están pendientes» El alcalde de Murcia pidió ayer en la reunión de la Alta Velocidad que, «de manera inmediata, se liciten de las obras de soterramiento de la Estación de El Carmen-Nonduermas», una iniciativa que ya estaba prevista para el pasado 21 de junio. Ballesta también leyó el escrito de la Agencia de Seguridad Ferroviaria de octubre de 2017, «que rechazaba la apertura del paso a nivel de Santiago el Mayor», y recordó las dos ocasiones en las que «el Ayuntamiento de Murcia ha pedido por escrito que se mantuviera abierto el mismo. El primer edil, en otro instante del encuentro, preguntó «cuál es la intención de Adif con el paso a nivel». La presidenta informó que se iba a cerrar el próximo mes de diciembre. El alcalde recordó que el Ayuntamiento, como representante de todos los murcianos, velará porque se cumplan todos aquellos acuerdos legales que estén vigentes y apostó porque «el AVE llegue soterrado con todas las garantías y lo antes posible». :: A. B. Susana Hernández. Portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia: «Se ha escuchado a los vecinos» La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, mostró su satisfacción a la salida de la reunión del consejo de administración de Murcia Alta Velocidad por el respaldo mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez a mantener abierto el paso a nivel de Santiago el Mayor todo el tiempo, a excepción de los meses que durarán las obras de soterramiento de esa zona. De esta forma, «se ha escuchado a los vecinos que llevan desde septiembre del pasado año manifestándose en las vías y que se han negado al cierre de este paso que dividía claramente el municipio provocando incomodidades innecesarias al aislarles de servicios sanitarios y educativos, básicos y de uso diario», aclaró. Por tanto, de esta manera «se hace justicia con los vecinos de la zona Sur y el Gobierno central ha demostrado que había soluciones técnicas para mantener este paso a nivel abierto y sólo cerrarlo durante el mínimo tiempo imprescindible para hacer el soterramiento». María Gómez Figal. Portavoz de Ciudadanos en Murcia: «Más improvisación y contradicciones» El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez Figal, apuntó ayer tras conocer el resultado de la reunión celebraba en Madrid que «se vuelve a poner de manifiesto la falta de planificación en el soterramiento del AVE, primando la improvisación y las contradicciones. Por ejemplo, mientras que el PSOE habla en Murcia de mantenimiento del paso a nivel, en Madrid apuesta por su cierre en contra de lo que han prometido a los murcianos y han exigido al Gobierno del Partido Popular». Añade Gómez Figal que tampoco «han ofrecido detalles técnicos que garanticen la correcta ejecución de las modificaciones planteadas, como siempre se ha exigido por todos los grupos. Al parecer, no han dicho nada de la eliminación del muro, algo que parece no preocuparles ahora. El muro se levantaba porque venía el AVE en superficie. Si ya no viene, no es necesario. Precisamente, eso pedimos en nuestra moción al Pleno del Ayuntamiento de Murcia». :: A. B.

El desvío provisional empezará a funcionar como estaba previsto en los planes iniciales. La vía auxiliar estará terminada a finales de agosto y luego empezarán las pruebas de circulación en este tramo para todos los trenes convencionales (Cercanías, Altarias, media distancia y mercancías), pero no para los AVE, ya que no se montará la catenaria, informaron varios participantes en la reunión. El tiempo de pruebas no será largo, ya que se trata de los mismos servicios y de un tramo relativamente corto.

Cambios en Cartagena

El Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad también se reunió ayer en Madrid y aprobó por unanimidad dejar «en suspenso» la llegada en superficie decidida en la reunión anterior y estudiar la alternativa validada por unanimidad en el Pleno municipal del 7 de junio, según anunció el Ayuntamiento de Cartagena.

En un comunicado, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, pidió al Ministerio que aclare «de una vez por todas cómo y cuándo» llegará el AVE a Cartagena, además de despejar las «incertidumbres técnicas» para «evitar que se retrase» la llegada de esta infraestructuras por los «constantes cambios políticos».