El ministro Félix Bolaños. EFE

El paso de la instrucción a los fiscales siembra el temor a posibles injerencias

Jueces y fiscales coinciden en la necesidad de impulsar medidas que refuercen la imparcialidad del Ministerio Público en la 'ley Bolaños'

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

Es uno de esos avances que llevan décadas sobrevolando los tribunales sin que lleguen a asentar, pero el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento ... Criminal (LOECrim), aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, abre la puerta a un cambio histórico en la forma en la que se dirigen las investigaciones penales: actualmente están a cargo de los jueces de instrucción y la norma contempla dejarlas en manos de los fiscales. La ya bautizada como 'ley Bolaños', que ha sido enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria y amenaza con nacer muerta, siembra dudas entre la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que echan en falta la aprobación de más medidas para garantizar una mayor independencia de la Fiscalía que le permita asumir las instrucciones sin injerencias.

Te puede interesar

