Pasión por la recolección de 'guíscanos' en el Noroeste de la Región de Murcia Con la llegada del otoño, muchas personas, como Félix y Joaquín, salen a la montaña para disfrutar de la naturaleza y localizar setas que comparten después con sus allegados

Juan F. Robles Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

La costumbre de salir al monte para recolectar setas es una de las actividades principales para muchas personas de la comarca del Noroeste y de otros lugares de la Región. Félix Martínez y Joaquín Romero son dos caravaqueños que llevan toda su vida viajando por zonas de montaña de media España para hacer más sólida su amistad y, de paso, recoger níscalos, conocidos popularmente como 'guíscanos', que luego comparten con familiares y amigos.

En el caso de Félix, siendo todavía un niño, eligió la montaña para pasar sus vacaciones y prefería ir con su abuelo y sus primos mayores al monte para pasear, disfrutar del paisaje, actividad que sigue realizando cada vez que tiene la oportunidad.

Así surgió su afición por la recolección de setas y cada año, mientras estaba trabajando, hace poco que se ha jubilado, reservaba sus días de descanso y vacaciones para viajar a lugares nuevos y descubrir nuevos tipos de setas. La llegada del otoño reactiva cada año a muchos seteros, (en Caravaca se llaman 'guiscaneros') que en pequeños grupos (no conviene ir al monte con mucha gente), salen a la búsqueda de aquellos lugares donde pueden encontrar este, para muchos, preciado manjar.

Aconsejan que cuando se localicen setas en la montaña no se recolecten si no hay seguridad sobre si son o no comestibles

La falta de lluvia y las elevadas temperaturas barruntan que este año tampoco será muy bueno para las setas, pero eso no es un impedimento para salir al monte e intentar localizar las 'manchas' de siempre, aquellas que tienen localizadas los que tienen esta afición y que guardan, con celo, como un gran secreto que no suelen compartir con nadie.

«Esa información es de carácter reservado –confiesa Félix– y hay muchas anécdotas que se podrían contar sobre este tema; como coincidir con otros a las 3 de la madrugada en la gasolinera repostando en una gasolinera y preguntar dónde toca hoy y las respuestas con muy esquivas para no desvelar dónde vas exactamente, incluso decir otro lugar diferente; y luego, más tarde, coincidir en el monte unos por una zona y otros por otra».

En cuanto a los lugares de la Región donde se pueden encontrar setas, la comarca del Noroeste, concretamente las sierras de Moratalla y Caravaca es donde con más facilidad se pueden encontrar níscalos ('Lactarius spp.') y las setas de cardo ('Pleurotus eryngii'); y también otras como las cagarrias (en otras zonas se conocen como colmenillas), las negrillas y el pie azul. Hay otras localizaciones en la región como Sierra Espuña o la zona del Valle.

Ampliar Félix Martínez y Joaquín Romero en una salida a recoger 'guíscanos'.

Atentos a las lluvias

Los aficionados a esta costumbre están muy atentos a otras épocas del año, como la primavera, ya que si llueve en los meses de marzo y abril también es posible encontrar setas, si se dan las condiciones climatológicas adecuadas. También es muy habitual que los seteros se desplacen a otras regiones donde localizar tanto guíscanos como otros tipos de setas.

Félix comenta que «tengo la suerte de contar con mi mujer que comparte conmigo esta afición y, en ocasiones, nos hemos ido de viaje a una casa rural en Castilla y León o en Aragón para pasar varios días y salir al monte para recolectar setas».

«Cuando regresas a casa y haces reparto entre la familia y amigos, sientes una gran satisfacción; es como cerrar el círculo»

En estas salidas fuera de la Región, Félix ha encontrado setas que no se suelen localizar en la comarca del Noroeste como boletus o un tipo de amanita, concretamente la caesarea (la única de esta especie que es comestible y cuyo nombre está referido a la afición que tenía a ella el emperador César Augusto, que las hacía traer por correos especiales hasta Roma para sus banquetes). «Tuve la suerte –relata– de encontrar una zona donde se dan este tipo de amanitas que son muy difíciles de localizar y que es conveniente identificar correctamente antes de consumirlas, ya que pueden confundirse con otras variedades que no son comestibles».

En general, los seteros aconsejan que cuando se localizan setas en la montaña no se recolecten si no hay seguridad sobre si son o no son comestibles.

«Ante la duda, es mejor pasar de largo, hacerles una fotografía y ni tocarlas; hay gente que las arranca sin tener cuidado, sin conocer se pueden consumir e ignorando lo importantes que son para la regeneración del suelo, donde también hacen su labor para la tierra».

Salidas al alba

La mayoría de los aficionados a la recolección tienen localizadas zonas en otras regiones más o menos lejanas, «es muy frecuente salir de madrugada para estar a las ocho de la mañana en plena montaña, a veces se hacen varias horas de viaje hasta llegar a lugares de Cuenca o de Teruel, pasar allí toda la mañana y regresar por la tarde a casa; un palizón de viaje, pero que se hace con gusto, sobre todo si hay suerte y te puedes traer las cestas llenas», comenta Félix. El valle de Despeñaperros, en el límite de Andalucía con Castilla-La Mancha, o Sierra Morena, suelen ser destinos frecuentes para los amantes de esta afición.

«Cuando regresas a casa y puedes hacer reparto entre la familia y los amigos sientes una gran satisfacción; es como cerrar el círculo de esta sana afición que es respetuosa con el medio ambiente que nos permite disfrutar de la naturaleza y que, después, sirve para compartir con otras personas de nuestro entorno», apostilla Félix.

Confiesa, no obstante, que una de las mejores costumbres que han desaparecido es llevarle setas a su madre. «Me encantaba ir a su casa y llevarle guíscanos, 'no me traigas de las otras, solo guíscanos' me decía siempre; desde que ella falta ya he perdido parte de la motivación que me ha llevado durante muchos años, más de 50, a salir al monte, pero sigo saliendo», concluye.

Reporta un error