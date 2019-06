Pascual Salvador sostiene que no le importan los «carguitos» sino el documento programático Pascual Salvador, en una foto de archivo. / Antonio Gil / AGM El diputado regional de Vox aseguró que no van a consentir que se les imponga un documento programático y se les diga que «esto es lo que hay y ahí no puedes opinar ni decir nada» EP Murcia Martes, 25 junio 2019, 14:09

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Pascual Salvador, asegura que no van a consentir que se les imponga un documento programático y se les diga «esto es lo que hay y ahí no puedes opinar ni decir nada». Salvador hizo estas declaraciones de cara a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para facilitar la investidura de López Miras, y recordó que su partido tiene «unos principios y valores». Salvador advierte que lo que «de verdad» les importa es el documento programático, «no los carguitos», dijo, destacando que no quieren «cargos ni carguitos».

En cuanto a Ciudadanos, su portavoz, Isabel Franco, reiteró que por su parte «no va a quedar» el cumplir el acuerdo firmado con el PP. «Hemos tratado de ser responsables y así lo hemos sido; por una cuestión de cercanía hemos logrado establecer un acuerdo con el PP», explicó Franco. Sobre si aceptarían que Vox ocupara cargos en el Gobierno regional, la portavoz de Cs insistió en que su partido «ha pactado para gobernar con el PP». Finalmente, Joaquín Segado, portavoz del PP, incidió en que a lo largo de esta semana seguirán manteniendo reuniones para conseguir que su candidato, Fernando López Miras, sea presidente.