«Por mi bar pasan sobre todo senderistas, pero también políticos» Miguel Ángel Redondo. / la verdad Pedro Sánchez Martínez es el gerente del Jarro de Oro Lunes, 15 abril 2019, 07:56

Uno de los paisajes naturales de la Región de Murcia más impresionantes lo encontramos en Sierra Espuña y sus aledaños. Allí está, rodeado de huertos de naranjos y limoneros, en donde el olor a jazmín y leña de los fogones se confunden, el conocido como bar-restaurante Jarro de Oro, ubicado en la entrada y ya empinada carretera que da acceso al macizo montañosos desde Alhama. Allá por el año 1920, era una venta y hoy es un lugar de referencia entre los amantes de la naturaleza, siendo una parada casi obligatoria de turistas, senderistas y ciclistas. El fundador fue el bisabuelo del actual gerente, Pedro Sánchez (Alhama, 1956).

-¿Qué es Jarro de Oro?

-En sus inicios, era la venta, muy a las afueras de la Alhama de entonces, donde mi bisabuelo despachaba copas de vino, 'torraos' y mistela, todo al precio de 'perrachica'. Entonces paraban mucho las personas que subían al sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña. También los pastores que pasaban por esta cañada camino de Andalucía, dejando el ganado en la parte trasera del local, que entonces eran barracones y cuadras.

-¿De dónde viene el nombre de este bar-restaurante?

-Esa pregunta se la hice a mi abuelo, pero no lo tengo muy claro. Lo que si me aseguró fue que no apareció ningún tesoro en el lugar, pero, vamos, es una incógnita.

-Hoy es un restaurante, ¿quién comenzó esta aventura de la restauración?

-Fue 'la Anica', mi madre, que empezó a dar comidas a las personas que trabajaban en la construcción del Trasvase Tajo-Segura allá por el año 1973. Por aquel entonces, mi madre sacó la licencia de restaurante para poder dar las comidas. Antes de aquello, se servían tapas que ella preparaba, como michirones y conejos fritos. Fue 'la Anica' la que le dio el verdadero empujón a lo que hoy es el Jarro de Oro, mi padre murió y quedamos ayudándole mis hermanos y yo.

-¿Qué tipo de comida ofrecen a su parroquia?

-Siempre la gastronomía más típica de toda la vida de esta Región, guisos antiguos, olla fresca, olla gitana, cocido y, en especial, paellas a la leña, de pollo, magra, costillejas, conejo... Siempre las cocinamos con leña de parra y limonero de esta tierra, cociendo el contenido lentamente en el fuego.

-¿Cuál es el perfil de los visitantes de Sierra Espuña?

-Son senderistas los más numerosos, los que suben a andar por parajes naturales para quitarse la presión cotidiana. También lo hacen muchos ciclistas, pero solo de paso. Tanto unos como otros vienen a primera hora a tomar café, se quedan con las tapas y, a la vuelta, paran a comer.

-En su local siempre hemos visto un enorme porrón de vino, ¿qué sentido tiene?

-Un familiar de mis padres se lo trajo hace muchísimos años desde Barcelona. Eran unos porrones que, al parecer, se encontraban en los locales de acceso a Monserrat. Contaban que allí bebían levantando el porrón con una sola mano. Tiene una capacidad de 14 litros, más los dos kilos que pesa el vidrio. Lo quité de cara al público porque, en cierta ocasión, se rompió el original, compré otro y lo coloqué en un lugar seguro. Algunos consiguieron beber de él, pero ayudándose con el antebrazo. El mismo catalán que nos regaló el porrón se trajo de Barcelona unos azulejos con leyendas populares en catalán, los mismos que aún se conservan en la pared de la terraza.

-¿Cuál es la peculiaridad más destacada de sus parroquianos?

-Lo mismo te encuentras tribus urbanas que políticos o empresarios, hay diversidad de clases sociales que pasan por esta casa, pero me llevo bien con todos. La mayoría son de la Región y también de Alicante. La nieve suele ser un efecto llamada, el problema es el acceso, que queda restringido y dan la vuelta. Hoy en día, con la nieve la gente se va a sierras como la de María y Sierra Nevada.