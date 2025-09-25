La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Victoriano Gilabert Agote durante su despedida de la bandera nacional. Ministerio de Defensa

Pasa a la reserva el Almirante de Acción Marítima tras 42 años de servicio

Victoriano Gilabert Agote se despide de la bandera nacional en un acto celebrado a bordo del buque El Camino Español

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:55

El Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Victoriano Gilabert Agote, pasará a la reserva el domingo 28 de septiembre. Como es tradicional en la Armada, el almirante se despidió de la bandera nacional y de las unidades que ha tenido bajo su mando durante los 42 años que ha prestado servicio. El acto tuvo lugar a bordo del buque El Camino Español.

La ceremonia contó con representación de todas las unidades de la Armada en Cartagena, la Unidad de Música del Tercio Levante y la presencia del Almirante del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Alejandro Cuerda Lorenzo. Al acto también acudieron diversas autoridades militares y civiles.

A su llegada al buque, el Almirante de Acción Marítima recibió los honores de ordenanza. Tras pasar revista a la fuerza, se despidió de la bandera nacional en una sencilla ceremonia y se dirigió a las dotaciones allí formadas para agradecer su compromiso y dedicación a España y a la Armada. A continuación, se arrió la insignia del ALMART izada en el buque, insignia que le fue entregada como recuerdo de su mando por el capitán de navío Pablo Ramón Murga Gómez. Para finalizar el acto, se cantó el himno de la Armada.

El vicealmirante Victoriano Gilabert nació en Orihuela en 1964 e ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983. Durante sus 42 años de servicios ininterrumpidos en la Armada, el almirante ha mandado el patrullero Toralla, el dragaminas Tajo, el cazaminas Sella, la fragata Mendez Nuñez y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Además, ha desempeñado diferentes destinos en otros buques y en diversas unidades en tierra, como el Cuartel General de la Armada y Comité Militar de la Unión Europea en Bruselas. Está casado y tiene cinco hijos.

Desde el 11 de diciembre de 2023, el vicealmirante Victoriano Gilabert ha desempeñado el cargo de ALMART, ejerciendo también como representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con este acto, concluyó una destacada trayectoria de 42 años al servicio de la Armada, marcada por «el compromiso y el espíritu de servicio del vicealmirante Gilabert», destacaron fuentes del Ministerio de Defensa.

