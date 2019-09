Los partidos de la Asamblea mantienen la unanimidad para quitar los aforamientos Segado, Conesa y Molina, al finalizar la sesión en la que fueron designados como ponentes en el Congreso. / j. m. rodríguez / agm GREGORIO MÁRMOL Sábado, 7 septiembre 2019, 03:46

Suprimir los aforamientos de los diputados regionales y consejeros del Gobierno de la Región de Murcia sigue siendo una prioridad para todos los partidos políticos presentes en la Asamblea Regional, dos años después de la modificación puntual del Estatuto de Autonomía con tal fin. El martes volverán a defenderlo en el Congreso de los Diputados, aunque el PP anticipó ayer que reclamará también la elaboración de una ley nacional «para no crear desigualdades entre comunidades autónomas».

El Parlamento murciano celebró ayer su primer Pleno del curso político para designar a los portavoces del PSOE, PP y Ciudadanos, Diego Conesa, Joaquín Segado y Juan José Molina, respectivamente, como representantes que defenderán el próximo martes en Madrid dicha modificación de la ley orgánica. Se trata del segundo intento, tras no haberse culminado la tramitación de la reforma la pasada legislatura.

Segado avanzó el apoyo de los diputados nacionales de su partido a este cambio que afecta solo a «55 personas», el número de diputados regionales y consejeros del Gobierno autonómico. Por eso, reclamó medidas a nivel estatal para evitar distinciones entre regiones.

«Una ley que persigue extender la igualdad en el ámbito judicial no puede abrir una brecha de desigualdad entre comunidades, porque no queremos privilegios para políticos, pero tampoco políticos privilegiados», dijo. En su opinión, tampoco es el momento adecuado para abordar esta reforma, por la posibilidad de que no pueda ser culminada, en caso de nuevas elecciones generales, y porque hay una modernización completa del Estatuto que debería ser prioritaria.

En cambio, Conesa mostró su confianza en que este nuevo debate no tenga que repetirse por tercera vez.

Por su parte, Molina destacó la importancia de la supresión de los aforamientos. «Si los políticos tenemos una instancia superior es un menosprecio a la justicia ordinaria que juzga al resto», aseguró. El portavoz de Vox, Juan José Liarte, también apoyó la medida en marcha y la diputada de Podemos María Giménez Casalduero aseguró que es un «primer paso contra la corrupción».