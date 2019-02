Paras Indian Restaurant ofrece a los murcianos la posibilidad de viajar a través del paladar

El restaurante está decorado con el estilo tradicional del norte de la India / Sergio EFQ El restaurante propone todo tipo de comida procedente del país asiático y adapta sus platos a las necesidades de veganos y vegetarianos SERGIO EFQ Viernes, 15 febrero 2019, 03:04

Conocer otras culturas y disfrutar de nuevas formas de entender el mundo no solo es posible viajando. Asistir a restaurantes temáticos, con comida especializada en un país concreto, da la posibilidad al comensal de degustar a través del paladar nuevos sabores y modos de entender el arte culinario que dicen mucho de quién lo cocina. Su buen hacer a la hora de trasmitir sensaciones a través de una carta variada es lo que caracteriza al restaurante Paras Indian Restaurant, un local situado en Los Belones que lleva desde 2001 trayendo la cultura india a la Región.

El negocio, situado en Los Belones, cuenta con una experiencia de 18 años / Sergio EFQ

Paras Indian ofrece a sus clientes algo que va más allá de la cocina y que se convierte en una verdadera experiencia culinaria que incluye buena alimentación, un trato agradable y una decoración típica del norte de la India. Con platos como Chiken Madras o Tandoori Chiken, arroces, verduras, panes y gambas, la compañía ofrece un amplio abanico de posibilidades que se realizan con materia prima de la mejor calidad, además de numerosas especias procedentes de la India que ellos mismos se encargan de moler y preparar.

Además, para que el disfrute llegue a las cotas más altas, este restaurante aporta una atención personalizada y cercana para guiar al cliente por la carta y ofrecerle aquellos platos que más se adapten a sus demandas. «Nuestra cocina destaca principalmente por su origen y variedad. Preparamos todo tipo de platos que satisfacen cualquier paladar. Debemos eliminar la idea de que la comida india tiene muchas especias y es muy picante porque no es así, salvo que el cliente lo demande. La cocina de este país es sabrosa y está destinada a todo tipo de gustos y preferencias», apuntan desde la dirección.

Opciones para veganos

Con todo, y aunque su fórmula siempre ha dado buenos resultados, Paras Indian Restaurant no deja nunca de innovar y buscar nuevos sabores que den al restaurante un toque moderno y diferente con respecto a los demás. Es por ello que los gerentes del restaurante cambian la carta de forma continua en función de las demandas del cliente y añaden y eliminan platos para no dejar nunca de sorprender.

La carta con múltiples opciones para veganos y vegetarianos. / Sergio EFQ

Entre los cambios implantados, Paras Indian Restaurant se ha adaptado a los nuevos modos de alimentación y ofrece múltiples opciones para aquellas personas veganas o vegetarianas que no desean comer carne. Así, el restaurante ofrece un menú diferenciado en el que se incluyen múltiples opciones vegetales y platos de acompañamiento, que no contiene productos de origen animal pero que sigue incluyendo ese toque indio que caracteriza a todos los platos. «Aquellos con preferencias alimenticias también tienen numerosas opciones que nunca pierden su esencia pero que a la vez satisfacen el paladar. Para nosotros no comer carne no es un problema y podemos innovar igual que en otros aspectos», apuntan.

Esta búsqueda por mejorar no queda reducida a la comida, sino también a los servicios anexos. Paras Indian Restaurant ofrece, de lunes a viernes, un menú diario por solo 8,95 euros que es muy demandado. Además, si lo que se desea es disfrutar de la India sin necesidad de salir de casa, el restaurante ofrece también, a partir de 30 euros, la opción de llevar el pedido a través de su servicio de entrega a domicilio.

Más información en:

Paras Indian Restaurant: Calle Mayor, nº 38, Los Belones (Cartagena)

Web: www.restaurantehinduparas.com.es

Teléfono: 968 918 413