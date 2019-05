Abierta la convocatoria de candidaturas al XX Premio al Solidario Anónimo El presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, Roberto Barceló Vivancos. / alfonso durán / AGM Acción Solidaria - La Caixa Veintiséis organizaciones se benefician de la gestión de colaboradores que realiza la Plataforma del Voluntariado MARTA SEMITIEL Sábado, 25 mayo 2019, 03:39

Ser voluntario es algo que no se puede definir si no se ha vivido en primera persona. Ser voluntario significa, ante todo, dar sin pedir nada a cambio, pero no solo eso, significa también «responsabilidad y compromiso» con una causa. Así lo define Roberto Barceló Vivancos, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, una entidad que surgió por la iniciativa de varias organizaciones del tercer sector en 1994 y que, desde entonces, ha ido aglutinando bajo su paraguas a muchas organizaciones y asociaciones.

En concreto, 26 entidades del tercer sector forman parte de esta plataforma, que provee actividades formativas en función de las necesidades que presentan las asociaciones y que gestiona una bolsa de voluntarios para ayudarles a mantener sus servicios. Entre sus integrantes más conocidos se encuentran Cruz Roja, Jesús Abandonado y Proyecto Abraham, pero también hay en esta plataforma organizaciones vecinales, de consumidores, educativas, y un largo etcétera. «Representamos a un espectro de organizaciones muy diverso, en las que hay más de 15.000 voluntarios, aproximadamente», explica Barceló, quien confiesa que la pretensión de la Plataforma es «generar una red mucho mayor para integrar a muchas más organizaciones, sobre todo a las más pequeñitas, ubicadas en municipios».

Para reconocer la labor de esas personas que dedican su vida a los demás, la Plataforma organiza cada año, en colaboración con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y la Fundación Cajamurcia, el Premio al Solidario Anónimo, un galardón que recae sobre personas «que dedican su tiempo a los demás de forma altruista, sobre todo en sus barrios, con sus vecinos. Evidentemente, son personas presentadas al certamen por un tercero. La mayoría de veces, cuando los llamamos para decirles que han sido premiados, no sabían que alguien les había presentado». Desde ayer y hasta el próximo 25 de octubre está abierta la convocatoria para presentar candidaturas. El premio celebra este año su vigésima edición y se entregará en diciembre.

Las solicitudes miran cada vez más hacia organizaciones que cuidan el medio ambiente

Además de reconocer la labor que realizan los premiados, así como «los valores de la solidaridad, el altruismo y el desinterés», cada una de las ediciones persigue también «crear conciencia social sobre el voluntariado, que la cultura de ayudar a los que más lo necesitan se extienda por la sociedad para que cada vez seamos más», dice Barceló.

La bolsa de aspirantes

Entre las labores más significativas que lleva a cabo esta Plataforma, se encuentra la gestión de una bolsa de voluntarios, un sistema que pretende «orientar a las personas con inquietudes de hacer voluntariado en función de sus necesidades e intereses. Una vez que se han inscrito, se reúnen con nuestros orientadores y se les deriva a las organizaciones que forman parte de la plataforma», explica Barceló. La intención es allanarles el camino para que «no tengan que estar deambulando ni dando vueltas para ver dónde encajan, porque nuestra experiencia nos dice que, al final, eso les hace desistir».

Roberto Barceló: «Si hacemos voluntariado para ponerlo en el currículum, llamémosle de otra forma. Eso desvirtúa el desinterés»

En los últimos años, Barceló destaca que las empresas han empezado a valorar, de cara a una contratación, a aquellos candidatos que han hecho voluntariado. Esto ha hecho que crezca la demanda, «pero así se desvirtúa el desinterés del voluntariado. Yo creo que ciertos valores deben ser planos, permanecer inmóviles. Si hacemos voluntariado para ponerlo en el currículum, llamémoslo de otra manera».

En el voluntariado también hay tendencias, según explica Barceló, «el tradicional es el que más se pide, aquel que trabaja con exclusión social, discapacidad, infancia... Aunque, últimamente, también tira mucho el medioambiental y el rural, porque la concienciación en este ámbito también ha crecido». En cuanto al perfil de las personas voluntarias en la Región, «la mayoría son mujeres, de entre 18 y 35 años, estudiando o con estudios universitarios y que se encuentran en una etapa de la vida en la que no tienen muchas obligaciones y pueden dedicar su tiempo a los demás. En algunos casos también tienen una concepción religiosa, puesto que el voluntariado social se hace a veces por un planteamiento religioso».

Para ser voluntario no se pide ningún tipo de requisito, pero Barceló apunta que las actividades formativas de la Plataforma son muy importantes, pues «se trabaja con personas y eso requiere profesionalidad, hay que tener en cuenta que es una labor sensible».