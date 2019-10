Paellas y marineras contra el 'Brexit' Xavier Meroño. Cocinero y profesor cartagenero en Londres desde hace nueve años. / LV Siete oriundos de la Región residentes en Reino Unido se resisten a volver a España, y menos por las consecuencias de la desconexión británica; la cifra de enfermeros murcianos en aquel país, sin embargo, es cada vez más reducida DANIEL VIDAL Domingo, 6 octubre 2019, 07:59

Xavier Meroño tiene su particular receta para rebajar toda «la incertidumbre, el desasosiego y la zozobra» que está generando el 'Brexit'. La receta no es otra que la de la paella, «la original paella valenciana», que Meroño (Cartagena, 1966) enseña a preparar a decenas de alumnos en la London Paella School, en el barrio londinense de Battersea. Este cocinero, criado a caballo entre Valencia y Barcelona y que llegó a Reino Unido hace nueve años, montó esta original escuela justo un mes antes de que el referéndum por la desconexión británica de la Unión Europea, en mayo de 2016, pusiera a hervir un caldo de cultivo de «división social y rechazo al extranjero» que alguno de los murcianos residentes en el Reino Unido, reunidos por 'La Verdad' en estas páginas, ha llegado a percibir en momentos puntuales en el supermercado, con sus hijos. En miradas o comentarios indiscretos e inquisidores. El negocio de Xavier Meroño, sin embargo, no ha dejado de crecer en estos tres años.

Algo tendrá que ver el éxito de su fórmula. Porque, según cuenta, toda la vorágine negativa que gira alrededor del 'Brexit' parece esfumarse cuando se coloca en el fuego la suculenta paella que este cartagenero y sus socios enseñan a preparar también en casas particulares y eventos varios. En reuniones de directivos en la 'city' o despedidas de solteras prendadas de Ibiza (como la de la imagen superior). «Paella valenciana, pero también arroces de varios tipos. De marisco, de costillejas y verduras... El caldero lo he trabajado poco», se lamenta. «No solo enseñamos a cocinar, que también. Lo principal es compartir el momento, ese ritual del arroz con amigos o familia que es tan nuestro, tan español, y que ellos descubren con placer». Acompañado todo de buen vino español y las correspondientes tapas del aperitivo. Es entonces cuando muchos se olvidan de la nueva fecha clave en este 'vía crucis' de proporciones continentales: el 31 de octubre, cuando está fijada la desconexión final del Reino Unido. Con ese primer bocado de arroz 'typical spanish' «los ingleses flipan; es que nos quieren mucho», sonríe. Y entonces ya no hay 'Brexit' que valga. Al menos en la mesa y a la hora de comer.

La palabra prohibida

De hecho, la palabra 'Brexit' se ha convertido ya en un vocablo que está «casi prohibido mencionarlo» en las conversaciones y que se ha reducido a la mínima expresión, a una simple y tímida «'B'», cuenta la abogada Carolina Marín Pedreño. Como aquellos cubanos que se tocaban el mentón, dibujándose una barba, para referirse a Fidel Castro sin atreverse a mencionar el nombre del líder supremo. Por lo que pudiera pasar. «En cualquier conversación, 'B' es como esa mosca que interrumpe la comida y todos quieren que salga del salón cuanto antes», explica Marín (San José de la Vega, Murcia, 1977), quien llegó a Londres en 2003 con una beca de seis meses de la Universidad de Murcia y va para los 17 años. «Mi familia es muy europea; mis dos hijos son británicos y tengo sobrinos españoles, holandeses e irlandeses. Preferimos no hablar de 'B' en profundidad porque, emocionalmente, a mí me cuesta entender el argumento en contra de la permanencia del país en la UE. Este tema está dividiendo a las familias», lamenta.

«Los cambios en la sociedad son evidentes, hay mucha más división; a veces me siento vulnerable» Carolina Marín Pedreño, Abogada

Así lo cree también el consultor experto en marketing Alberto Melgar (Murcia, 1983), para quien «el mayor problema es el impacto tan negativo que está teniendo este tema en la sociedad y en la vida de los británicos. Todo lo que ha conseguido el 'Brexit' hasta ahora ha sido romper amistades y familias, desperdiciar varios miles de millones de libras y, lo más grave de todo, provocar un incremento del número de ataques racistas en calles y lugares de trabajo», denuncia.

«Monté mi negocio justo antes del referéndum; no hemos dejado de crecer» Xavier Meroño, Cocinero

Melgar, que ha creado junto a su esposa Amy Rubio la web 'QverLondres.com', recuerda un par de despidos en la empresa en la que trabajaba en 2016. «Echaron a dos personas por publicar mensajes racistas en redes sociales durante la noche del referéndum. Invitaban a que los extranjeros 'se fueran a su país porque ya era hora de recuperar la soberanía del Imperio Británico' y otras estupideces similares». Con esas personas, subraya Alberto Melgar, «estabas riéndote el día anterior hablando del partido del fin de semana, y te hace pensar cuánta gente más pensará igual pero no dicen nada. Te llegas a plantear si les molesta que esté aquí». Más allá de episodios puntuales, ninguno percibe el rechazo a pie de calle, en parte porque todos viven en Londres, que es una ciudad «multicultural» donde «prácticamente todos somos inmigrantes», define la arquitecta Mar Sanfulgencio, quien reside en la capital británica desde 2013 junto a su novio, el programador informático Manuel Valles, ambos cartageneros de 38 años.

«Lo peor de todo es la poca información que comparte el Gobierno británico» Alberto Melgar, Consultor de márketing

'Mafe' Galve (Murcia, 1971), que organiza eventos para la Fundación Aga Khan, cree por su parte que los ingleses «se toman las cosas de otra manera; aquí se polemiza menos, se evita el enfrentamiento. Incluso en los bares, con una pinta de cerveza en la mano, siempre se habla de cualquier cosa que no sea el 'Brexit'».

Decana española

Carolina Marín, socia del prestigioso despacho Dawson Cornwell, confirma la teoría de 'Mafe' Galve de que «los profesionales extranjeros son muy apreciados aquí, a pesar de lo que pueda parecer de puertas afuera». Especializada en derecho de Familia, Marín ha logrado diversos reconocimientos laborales en los últimos años y este mes será nombrada decana del Colegio de Abogados de Westminster & Holborn. «Es un honor que mis compañeros hayan elegido a una abogada española, europea, teniendo en cuenta los momentos en que nos encontramos». Sin embargo, admite que «los cambios en la sociedad son evidentes. Hay mucha más división ya no de clases, como siempre en el Reino Unido, sino entre 'nosotros' los británicos y 'ellos', que son los extranjeros o 'antibrexit'». La abogada vive en el condado de Kent, con un elevado porcentaje de población inmigrante y donde ganó el 'sí' a la desconexión. En Kent «todos los días experimento esta división. Me siento vulnerable a veces cuando estoy en un establecimiento público y hablo a mis hijos en español», admite Marín. La situación cambia en Londres, donde «la diversidad de la ciudad me hace sentirme una más». La abogada cree que «sería antidemocrático no aceptar el resultado del referéndum de 2016», pero también confía en «una salida idónea para las dos partes, que garantice los principios fundamentales bajo los que se ha ido asentando aquel sueño de los Estados Unidos de Europa». Un sueño que «puede convertirse en un gigante con pies de barro», advierte.

«La sensación entre los ciudadanos es de hartazgo; si tuviera que venir ahora no lo haría» Mar Sanfulgencio, Arquitecta

Lo cierto es que más de tres años después del referéndum, el país está «cansado», define Marín. «Por defecto profesional», esta abogada relaciona el proceso de salida de la UE con «un verdadero divorcio» en el que las partes pasan por varias fases. «Fase de negación y aislamiento; fase de ira; fase de negociación e incertidumbre; fase de depresión y desequilibrio económico y, por último, fase de aceptación». Según esta letrada murciana, «el país está ahora mismo atravesando las dos últimas». Ella, que ha transitado ya por todas las etapas anteriores a la aceptación, se niega a abrir la última puerta. «Por eso aún no he solicitado el 'settlement status', que es el permiso que necesitamos quienes hemos vivido aquí más de cinco años para seguir residiendo en el Reino Unido después del 'Brexit'», explica. Se resiste a ese último trámite porque «significaría aceptar una salida de la UE».

Consulado colapsado

Ella no tendría ningún problema en conseguirlo al cumplir con los requisitos, pero no parece que el papeleo a partir de ahora vaya a ser fácil, al menos de forma presencial. Según cuenta Alberto Melgar (Murcia, 1982), llegado a Londres hace casi una década, «el consulado se ha colapsado y ya no se pueden pedir citas para registrarse como residente hasta dentro de unos diez meses». Melgar ya tiene en su poder el preciado papel que aporta algo de certidumbre entre toda la «incertidumbre» que genera el 'Brexit'. Mar Sanfulgencio y Manuel Valles también tienen su 'settlement status', que en su caso obtuvieron de forma rápida y sencilla a través de la web del Gobierno británico, hace ya varios meses. Y eso ya es un paso importante. Una especie de salvoconducto hacia una vida 'postbrexit'.

«Solicitamos el nuevo permiso de residencia hace un año; tuvimos más dudas en 2016 que ahora» Manuel Valles, Programador informático

Ninguno de los entrevistados parece inquietarse con lo que pueda deparar este terremoto político. Aunque «todo puede cambiar», reconoce Mar Sanfulgencio, que hace poco estuvo junto a su novio escuchando al paisano Carlos Tarque en la sala Scala, en Pentonville Road. Cuando la nostalgia de la tierra aprieta fuerte y los acordes 'made in Murcia' no llegan hasta Londres en directo, se preparan directamente «unas marineras». Y lo que haga falta para sentirse en el epicentro de la plaza de Las Flores o la calle Jara de Cartagena.

Porque, tal y como recuerda el cocinero Xavier Meroño, «en Londres puedes encontrar cualquier ingrediente de cualquier gastronomía del mundo». Y a un solo 'clic'. Las múltiples dudas en torno al 'Brexit', pese a todo, acompañan ya de forma permanente a las consultas sobre comidas, monumentos y apartamentos en la web de Melgar: «La gente se lo piensa mucho ahora antes de venir a vivir. Muchas personas nos preguntan , y es habitual encontrarse mensajes del estilo: 'he cambiado de planes por el miedo al 'Brexit'». Según Melgar, «nadie sabe qué va a pasar exactamente en las próximas semanas y, por supuesto, nadie sabe las consecuencias de la salida. Lo que más me preocupa es la escasa información que el Gobierno británico ha compartido con la sociedad».

«La libra ha caído, por lo que hemos perdido poder adquisitivo; pero yo no me vuelvo a España ni loca» 'Mafe' Galve, Organizadora de eventos

Carolina Marín también pone el foco en la «paralización» del país y en las consecuencias para el mercado laboral. «Hay muchos proyectos de ley estancados y una diáspora de profesionales altamente cualificados bastante considerable». Según revela la abogada, «en el despacho estamos tratando muchos cambios de residencia, sobre todo de profesionales de origen europeo que quieren trasladarse a sus países de origen con la familia». La mayoría de los entrevistados, pese a todo, ni siquiera se ha planteado volver a España. «Y mucho menos por el 'Brexit'», matiza Meroño. Mar y Manuel coinciden: «El 'Brexit' no nos afecta en nuestro día a día, y no queremos renunciar a la calidad de vida que tenemos aquí por un tema político». A las malas, siempre quedará el avión. «Tenemos la Región a dos horas y pico. Se tarda menos de Londres a Murcia que de Murcia a Madrid», apuntan. Todavía más elocuente se muestra 'Mafe' Galve, que el día anterior a esta conversación estuvo de 'sarao' con los duques de Cambridge: «No me vuelvo a España ni loca, estoy aquí encantada. Es una pena, pero España es solo un país de vacaciones. Por lo demás, me genera una continua sensación de indignación. Aquí lo normal es que suban los sueldos, no que bajen». Ella solo nota la influencia del 'Brexit' en «la depreciación de la libra, que afecta a nuestro poder adquisitivo». Pero «no hay preocupación real en la calle», relata esta residente en la zona olímpica.

Un 98% menos de enfermeros

Pese a todo, el argumento cambia de forma radical en el sector sanitario. «No, lo siento. Me volví a España hace unos meses». Esta es la respuesta que han ofrecido prácticamente todos los enfermeros de la Región con experiencia en hospitales británicos en los últimos años a los que 'La Verdad' ha tratado de contactar para participar en este reportaje. Jorge, Almudena y Virginia, por dar solo tres nombres, son solo una pequeña representación del descalabro que ha sufrido en los últimos años la cifra de españoles trabajando en hospitales británicos. Los enfermeros murcianos y del resto de España, que durante los años de la crisis se marcharon en masa al Reino Unido ante la falta de perspectivas laborales en nuestro país, están dando la espalda al National Health Service (NHS) -el sistema de salud británico- y han comenzado a optar por otros países de la UE, como Irlanda. En 2015, el año previo al referéndum del 'Brexit', 132 enfermeros de la Región hicieron la maleta rumbo a Inglaterra. Ya en 2016, la cifra bajó a 36. Y, en 2017, la caída fue radical: apenas tres profesionales murcianos viajaron a Reino Unido, según datos facilitados en su día por el Colegio de Enfermería de la Región. Se trata de una reducción del 98% en apenas dos años.

«Muchos compañeros se han marchado por miedo a no puntuar en las bolsas españolas tras el 'Brexit'» Jenifer González, Enfermera

Con estas cifras, es normal que Jenifer González Pérez (Murcia, 1993) se esté convirtiendo poco a poco en una 'rara avis' en el NHS, «que ya tiene problemas para contratar personal y ahora está poniendo el foco en los trabajadores filipinos» ante la diáspora de españoles, portugueses e italianos. Enfermera en la UCI del Royal Sussex County Hospital de Brighton, en el sur de Gran Bretaña, corrobora González que «mucha gente se ha vuelto por el miedo a lo que pueda pasar. Los enfermeros que trabajamos aquí puntuamos en las bolsas españolas mientras el país siga perteneciendo a la Unión Europea. Pero nuestro miedo es que no sigamos puntuando tras el 'Brexit'». Ella sí se ha planteado volver el próximo verano a España. La cultura anglosajona, que le «cansa». Pero, por otra parte, «Inglaterra da una estabilidad laboral que España, por el momento, no nos ofrece. Aquí tienes contrato fijo desde el primer día y en España te contratan por días, con suerte». La disyuntiva durará varios meses aún en su cabeza aunque, por si acaso, Jenifer ya tiene en su poder el 'presettlement status', que en su caso es un permiso temporal por haber vivido menos de cinco años en Reino Unido.

A pesar de su lucha contra la «desinformación» que inunda el país desde el referéndum, Alberto Melgar teme «que hospitales no puedan garantizar el suministro de antibióticos y otros medicamentos». Además, «las empresas más importantes de sectores como la ganadería, la agricultura o el transporte ya han avisado de que dependen de la mano de obra extranjera para poder seguir operando con normalidad. Si se limita la entrada de personas de la Unión Europea habrá serios problemas en la producción y suministro de alimentos, y sus precios se podrían disparar».

Xavier Meroño, encantando con «el pragmatismo y la meritocracia de la cultura anglosajona» a pesar de las turbulencias de los últimos tiempos, nunca ha tenido problemas para encontrar todos los productos que reclaman sus tradicionales paellas. Porque lo suyo son «paellas de verdad, al estilo tradicional». Nada de arroces con cosas. Eso sí, con el 31 de octubre a la vuelta de la esquina, Meroño está «haciendo acopio de arroz», relata medio en broma, ante el temor de que un 'Brexit' duro provoque una «reorganización en la distribución de productos» y le cueste algo más de esfuerzo obtener los ingredientes necesarios para sus aplaudidas paellas 'made in London'. Tampoco es que Reino Unido «se vaya a ir a otra galaxia» el mes que viene, resta importancia. Para el cocinero, «es más el ruido» que las nueces.

Lo que tiene claro Melgar, por su parte, es que no le gustaría privar a sus hijos de la «increíble oportunidad de vivir en Murcia». Porque, como reconoce Carolina Marín, «la falta de luminosidad en invierno aquí es horrible». Pero eso no hay 'Brexit' o permanencia en la UE que lo remedie. Sería más bien una misión para Xavier y sus paellas. Y las marineras de Mar y Manuel.