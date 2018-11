Pacto por el Mar Menor dice que los tanques de tormenta han mostrado su «inutilidad» Rambla junto a la costa del Mar Menor. / P. Sánchez «Las lluvias torrenciales llenan y desbordan estos depósitos en pocos minutos tal como se pudo comprobar el jueves 15 de noviembre», denuncia EFE Cartagena Sábado, 24 noviembre 2018, 14:28

Pacto por el Mar Menor mostró este sábado su «extrañeza» por que el Gobierno regional quiera construir tanques de tormenta en Torre-Pacheco y Mar de Cristal e Islas Menores cuando las lluvias de los últimos días, que «inundaron» Los Alcázares y Santiago de la Ribera han demostrado la «inutilidad» de estas infraestructuras.

En un comunicado, la plataforma ciudadana recordó que los tanques de tormenta son depósitos que se construyen en zonas urbanas e industriales y en sus inmediaciones con el fin de parar el primer golpe de agua de lluvia, que es la más contaminada.

Sin embargo, Pacto por el Mar Menor apuntó que estas instalaciones no cumplen esta función en la ribera de la laguna debido a la gran cantidad de agua que suele caer en poco tiempo y de materiales que lleva y arrastra.

«Estas lluvias torrenciales llenan y desbordan estos depósitos en pocos minutos tal como se pudo comprobar el jueves 15 de noviembre en los que millones de litros de agua y tierras contaminadas llegaron a la laguna», agregó la plataforma ciudadana.

Pacto por el Mar Menor remarcó que la finalidad de los tanques de tormenta no es recoger los arrastres de las fincas de cultivo del campo de Cartagena, que deberían frenarse en origen con buenas prácticas agrícolas que eviten la erosión y el arrastre del suelo.

Otro problema añadido es que estas balsas tienen un almacenamiento limitado, por lo que hay que vaciarlas y limpiarlas de inmediato porque, de lo contrario, se produce una concentración y solubilización de metales pesados, que pueden volver a circular en el medio, advirtió la plataforma ciudadana.

«Si no hay mantenimiento estas balsas no sirven para el cometido para el que fueron construidas y si hay mantenimiento hay gastos que muchos ayuntamientos no asumen», apuntó Pacto por el Mar Menor.

El comunicado indicó que estas infraestructuras son un «gran reclamo» para empresas, añadiendo que la solución al grave problema ambiental de la laguna, según el Gobierno regional, es construir grandes infraestructuras de recogida de aguas, sin tener en cuenta las soluciones agrarias y de corrección hidrológico-forestal en origen, que es más que evidente actualmente.

Finalmente, Pacto por el Mar Menor lamentó que el Ejecutivo murciano, ante su propuesta de reformar la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor para agilizar la construcción de tanques de tormenta, entiende la legislación «como un impedimento para lograr sus fines en vez de pensar en proteger el medio natural que nos da la vida».