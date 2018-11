El pacto contra la lacra machista nace roto tras la firma en solitario de PP y Cs Fernando López Miras y Miguel Sánchez, ayer en San Esteban, rodeados de consejeros del Gobierno, cargos de PP y Cs y diversos representantes de la sociedad civil. / Juan Carlos Caval / AGM PSOE y Podemos, los sindicatos y las asociaciones feministas plantan al Gobierno por su postura sobre el aborto JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 26 noviembre 2018, 07:17

El pacto contra la violencia machista, trabajado durante dos años por las cuatro formaciones políticas de la Asamblea Regional, nació ayer roto fruto de la tormenta política de las últimas semanas, con el aborto como telón de fondo. PP y Ciudadanos firmaron en solitario un documento que el propio líder de Cs, Miguel Sánchez, dudó en calificar de pacto ante el plante de PSOE y Podemos, a quienes acusó de «dinamitar» el acuerdo por «tacticismo».

Pero las ausencias en el acto de ayer en el Palacio de San Esteban no se limitaron a los partidos de la oposición. Tampoco acudieron UGT y Comisiones Obreras -el único sindicato presente fue Csif- ni las organizaciones feministas. De esta forma, dejaron patente su malestar por el proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia, que considera el aborto «como un fracaso del proceso natural de la maternidad». Sí hubo representantes de centros de mujeres y de la Plataforma del Tercer Sector, como la presidenta de Famdif, Carmen Gil. También estuvieron presentes organizaciones como Cruz Roja o Red Madre, así como el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Diego Cruzado, entre otros.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, fue el más duro a la hora de cargar contra la ausencia de los partidos de izquierdas. «Después de estar dos años trabajando en el documento, después de haberlo firmado en sede parlamentaria, han decidido apearse y dinamitarlo», lamentó. «No tienen excusas, y me parece triste», añadió. La formación naranja no aclaró ayer cuál será su postura ante las referencias al aborto en la Ley de Familia. «Hoy no toca», zanjó el diputado Miguel Ángel López-Morell. Desde el PP fue su portavoz parlamentario, Víctor Martínez, quien arremetió contra socialistas y Podemos por su «gesto tan feo». «Hay muchas mujeres que necesitan estas medidas, pero PSOE y Podemos no lo han entendido», advirtió. Mientras, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, optó por un tono institucional y remarcó la importancia del pacto, dotado de ocho millones de euros que deben permitir la puesta en marcha de 69 medidas para acabar con la «salvaje, injusta y despreciable» violencia contra la mujer.

«El síndrome de Vox»

PSOE y Podemos respondieron a las críticas desde la manifestación contra la violencia machista que pocas horas después de la firma del pacto recorrió el centro de Murcia. «Es una lástima que PP y Ciudadanos tengan el síndrome de Vox», señaló el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa. «Los socialistas hemos aguantado hasta el último minuto para ver si el Gobierno regional reaccionaba y eliminaba el artículo 74 (de la Ley de Familia), pero no ha sido así», lamentó. Conesa acusó al PP de fomentar «la confrontación» al «sacarse de la chistera» este artículo. Por su parte, el líder de Podemos, Óscar Urralburu, advirtió que «no basta con recoger 69 medidas en un pacto; hay que implementarlas con recursos, y esos recursos no están en el documento final que se nos presentó». Además, denunció que la Ley de Familia «no reconoce que esta es diversa, plural y diferente a lo que entienden algunos sectores ultraconservadores».