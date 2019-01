Todos los pacientes de la Región en lista de espera pueden consultar ya la fecha de su operación Operación de un paciente en el hospital Santa Lucía. / Antonio Gil / AGM El Servicio Murciano de Salud no logra reducir las demoras para una primera consulta con el especialista, mientras aumentan las esperas para pruebas diagnósticas JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 24 enero 2019, 17:51

Todos los pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica en la sanidad pública regional pueden consultar ya la fecha aproximada de su entrada al quirófano a través de la web, según anunció este jueves el director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López. Para ello tienen que pedir previamente una clave en su centro de salud. Con este código podrán activar su cuenta personal en el Portal del Paciente, accesible desde murciasalud.es La información quedará registrada al mismo tiempo en la historia clínica de Atención Primaria, lo que significa que el médico de familia podrá conocer también la fecha de la operación, e informar de ello al paciente si se lo requiere.

Esta herramienta del Portal del Paciente para consultar la espera aproximada para las intervenciones quirúrgicas se puso en marcha en noviembre del año pasado para las once operaciones más habituales, como artroscopias, prótesis de rodilla y cadera, amigdalectomía y fimosis. Desde finales de diciembre, está ya disponible para todo tipo de procesos quirúrgicos, explicó Asensio López. Al paciente se le informa de la quincena en la que está prevista la intervención, con una fiabilidad «del 90%». El director gerente destacó que la Región de Murcia es pionera en España en el uso de esta herramienta.

Asensio López ofreció esta información durante la presentación de los datos de lista de espera a 31 de diciembre. Aunque se produce una nueva reducción en las demoras para entrar al quirófano, el SMS no logra poner coto a las esperas para una primera consulta con el especialista. Además, en el caso de las pruebas diagnósticas se produce un aumento. Se incumplen así los objetivos previstos para 2018, anunciados en su momento por el consejero de Salud, Manuel Villegas. A cierre del año pasado, los murcianos tenían que aguardar una media de 87,4 días para una operación, frente a los 95,9 de 2017. Sin embargo, para una consulta con el médico especialista hay que esperar ahora una media de 75,71 días, los mismos que el año pasado.

No solo se incumple el objetivo previsto por el SMS de reducir en un tercio estas demoras, sino que tampoco se ha conseguido eliminar la elevada proporción de pacientes que no cuentan con una fecha asignada para su consulta con el especialista. 15.082 personas -el 15,7% de quienes estaban a 31 de diciembre en lista de espera- se encuentran en esta situación, mientras hace un año el porcentaje era del 20%. El SMS se queda así muy lejos de su propósito, que pasaba por no superar el 5% de pacientes sin fecha asignada. Asensio López circunscribe el problema de las citas pendientes de fecha a las áreas de Cartagena, Lorca y Mar Menor, y en concreto a las especialidades de Dermatología, Rehabilitación, Vascular y Traumatología.

Además, la mayoría de pacientes siguen superando los 50 días de espera, que es el límite marcado por el decreto de demoras del Gobierno regional. En concreto, 64.868 personas acumulaban retrasos superiores a esos 50 días a 31 de diciembre, esto es, casi siete de cada diez pacientes de la lista de espera. Asensio López destaca, no obstante, la mejora en especialidades como Neurología, donde se ha pasado de una espera media de 100 días a 57, y de las unidades del dolor, donde de 254 días se ha bajado a 164. Por el contrario, empeora significativamente el atasco en Cardiología, al pasar de 36,8 a 58,1 días de media. En Angiología y Cirugía Vascular se vuelven a batir todos los récords, con demoras medias de 390 días, fruto del colapso del servicio en Cartagena, que alcanza los 432,8 días de espera.

En cuanto a pruebas diagnósticas, la espera media sube de 15,68 días a 17,15. Aquí hay, además, 30.545 pacientes sin fecha asignada, del total de 40.423 personas que aguardan alguna prueba.

Como viene ocurriendo en los últimos años, las principales mejoras se producen en cirugía. Así, en Dermatología se baja de 73,3 días de espera media a 43,7, y en Cirugía Pediátrica de 78,4 a 61,1 Por áreas de salud, Lorca experimenta una reducción significativa, al pasar de 88 a 66 días de espera media gracias a la apertura de sus nuevos quirófanos. El área de Cieza y Cartagena también han mejorado al registrar un descenso de 42 y 11 días respectivamente con respecto al mismo mes del año anterior. A 31 de diciembre, 4.591 personas acumulaban más de 150 días en la lista quirúrgica, frente a las 6.033 que se encontraban en esta situación hace un año. Pese a esta reducción, el SMS se queda lejos del objetivo marcado para 2018 (no más de 1.500 personas con demoras superiores a los 150 días). En el caso de las operaciones de prioridad 1 (las más urgentes), 179 pacientes superan los 30 días de espera máxima, cuando el año pasado eran 331 quienes sobrepasaban este tope.

.