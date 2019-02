Los pacientes huérfanos Iván Carrasco y Marisa Melgarejo junto a su hijo Alain, afectado por Distrofia de Dreifuss. / Nacho García / AGM Se denominan raras por su baja incidencia, pero los afectados por estas enfermedades se cuentan por miles. Más de 85.000 personas siguen esperando en la Región más apoyo a la investigación, diagnósticos más precoces y fármacos eficaces JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 24 febrero 2019, 08:21

Sufren enfermedades consideradas raras por su baja incidencia, pero juntos representan a casi el 6% de la población. Son, en toda la Región, 85.211 personas que siguen, en la mayoría de los casos y pese a los avances de los últimos años, huérfanas de tratamientos efectivos y, en ocasiones, incluso de un diagnóstico certero. Orilladas durante mucho tiempo por la industria farmacéutica y por los sistemas sanitarios, reclaman más inversión y exigen a las administraciones más apoyo para los médicos y científicos que, con su trabajo en laboratorios y consultas, mantienen viva su esperanza.

Su voz volverá a escucharse el próximo jueves con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha en el calendario que debe servir para recordar que, de media, los afectados tardan cuatro años para conocer su diagnóstico. Además, dos de cada tres no disponen de fármacos que permitan curar sus dolencias o que, al menos, aporten una mejora significativa. Lo recuerda la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), presidida por el totanero Juan Carrión.

Para cambiar esta realidad, la investigación es el único camino, pero los ensayos clínicos siguen siendo escasos en comparación con las cantidades ingentes de dinero que se destinan a combatir patologías mucho más habituales, como el cáncer. Por eso, Feder pide una mayor implicación tanto de las administraciones como del sector privado.

La industria incorpora fármacos a precios estratosféricos sin que en muchos casos haya evidencia clara de su eficacia. El Ataluren es el último ejemplo

Con la fotografía actual, el panorama puede parecer desalentador, pero no lo es tanto. Las expectativas han empezado a cambiar gracias a una auténtica revolución científica en el campo de la Genómica y la Genética Molecular. La gran mayoría de enfermedades raras obedecen a alteraciones genéticas que producen síndromes a día de hoy incurables, pero los científicos están cada día más cerca de describir y entender los mecanismos que se encierran tras estas mutaciones, un primer paso para hallar tratamientos capaces de paliar o frenar sus efectos. Pero todavía queda un largo camino por recorrer, porque incluso con todo el dinero y recursos del mundo, la ciencia no se hace en un día. Requiere de años de estudios, confirmaciones, decepciones y hallazgos.

Dos de cada tres pacientes carecen de tratamientos curativos o que al menos aporten mejoras significativas

En Murcia, los afectados cuentan desde el año pasado con un Plan Integral de Enfermedades Raras que debe suponer un antes y un después tanto en investigación como en atención sanitaria y social a los pacientes, la mayoría de ellos niños. «Es modélico, y nos están llamando desde otras comunidades para seguir nuestro ejemplo», subraya María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano. Juan Carrión, presidente de Feder, coincide, pero advierte de que ahora lo que toca es desarrollarlo.

De momento, el grado de cumplimiento es bajo. Apenas el 39% de las actuaciones previstas para 2017 se pusieron en marcha, según la primera evaluación llevada a cabo por la Consejería de Salud. En prevención y diagnóstico precoz, no se superó el 16% de cumplimiento. Martínez Ros recuerda que, en realidad, la aprobación del plan se atrasó a 2018, por lo que considera necesario esperar a futuras evaluaciones para poder sacar las primeras conclusiones.

Nuevas técnicas diagnósticas

Una de los grandes caballos de batalla para los afectados es la detección lo más precoz posible de las enfermedades raras. «En la última década, hemos pasado de unos cinco años de media para llegar a un diagnóstico a cuatro», explica Carrión. Es una avance modesto. El Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Servicio Murciano de Salud (SMS), ubicado en La Arrixaca, ha ido incrementado progresivamenta la capacidad diagnóstica de la conocida como prueba del talón, realizada a los recién nacidos. A día de hoy se pueden detectar más de 30 enfermedades diferentes provocadas por alteraciones metabólicas. Sin embargo, el Plan de Enfermedades Raras contempla la inclusión, en este listado de patologías, de la hiperplasia adrenal congénita, algo que está todavía pendiente. También se prevé la ampliación de la plantilla del centro. Aunque ya se ha contratado a un nuevo facultativo, aún es necesario reforzar el personal con otro médico, un técnico de laboratorio y un bioinformático.

El Centro de Bioquímica cuenta además con una Unidad de Genética Molecular que ha incrementado de manera sustancial su capacidad gracias a la incorporación, el año pasado, de nuevas tecnologías de secuenciación masiva del ADN. Aunque inicialmente se puso en marcha para la detección de cánceres hereditarios, también ha comenzado a utilizarse para desenmascarar unas cien alteraciones genéticas diferentes que están detrás de una treintena de enfermedades raras. Este nuevo programa se ha desarrollado gracias a la colaboración del Centro de Bioquímica, que dirige Isabel López, con la Sección de Genética Médica de La Arrixaca, encabezada por Encarna Guillén. Como exconsejera de Sanidad, Guillén ha sido, de hecho, una de las principales impulsoras del Plan de Enfermedades Raras.

Con la perfección de los protocolos de derivación y la incorporación de estas nuevas tecnologías, a día de hoy el retraso en los diagnósticos tiene cada vez menos que ver con listas de espera o fallos en el sistema y más con los propios límites del conocimiento científico. Pese a los grandes avances, todavía queda mucho para poder interpretar todo lo que encierran nuestros genes.

Así lo advierte David Sánchez, presidente de Retimur, la asociación regional de afectados por retinosis pigmentaria y otras enfermedades degenerativas de la retina. «En nuestro caso, el diagnóstico genético es posible en uno de cada dos casos. Hay todavía muchas alteraciones no descritas», señala.

El Plan de Enfermedades Raras prevé la elaboración de un protocolo de atención a personas sin diagnóstico, algo en lo que ya se está trabajando, explica la directora general de Planificación, Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Gracias a ese programa, estos casos sin diagnosticar podrán ser estudiados por los distintos equipos de toda España que forman parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer). Entre estos grupos destaca la Sección de Genética Clínica de La Arrixaca, integrada en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y referencia en campos como las displasias ectodérmicas y la porfiria aguda intermitente.

El diagnóstico es el primer paso para poder encontrar tratamientos eficaces. Por desgracia, y según datos de Feder, apenas un tercio de los pacientes cuentan con fármacos que realmente aporten mejoras significativas, más allá del control de algunos síntomas. De ahí que el apoyo a la investigación sea, literalmente, vital. El Plan de Enfermedades Raras contempla incrementar en un 50%, hasta 2020, la participación de equipos de investigación murcianos en ensayos clínicos. En 2018 se desarrollaron en la Región 21 ensayos, frente a los 18 de 2017.

El acceso a tratamientos

Mientras los científicos siguen a la búsqueda de tratamientos, los pacientes demandan acceder a las nuevas moléculas que la industria farmacéutica incorpora al mercado, en la mayoría de ocasiones a precios estratosféricos pese a que no siempre haya evidencia de su eficacia. El Ataluren ha protagonizado la última de las polémicas. Decenas de familias con niños afectados por distrofia muscular de Duchenne, una cruel enfermedad degenerativa para la que no hay curación, exigen el acceso a este fármaco, aprobado por la Agencia Española del Medicamento (Aemps) pero no financiado por el Sistema Nacional de Salud. En Cartagena, Javier Martínez lucha para que el Servicio Murciano de Salud (SMS) autorice el tratamiento para su hijo, después de que fuese prescrito por el neuropediatra. Sin embargo, el SMS lo ha denegado acogiéndose al último informe terapéutico (ITP) de la Aemps, que concluyó en 2017 que no hay evidencias de que el Ataluren, con un coste de 220.000 euros por paciente, aporte mejoras. Javier Martínez, que contó su caso a 'La Verdad' el pasado mes de noviembre, ha recurrido al Contencioso Administrativo al entender que su hijo sufre una clara discriminación: otro paciente murciano sí recibe el Ataluren porque fue prescrito antes del informe de la Aemps. La ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, insistió la semana pasada en el Senado en que el fármaco es «ineficaz» ya que «no cura la enfermedad» ni evita «su progreso».

«Debemos garantizar el acceso a medicamentos que realmente ofrezcan eficacia. A veces hay un componente emocional que no se corresponde con los resultados», señala, por su parte, Encarna Guillén. Propone, además, que la industria asuma el coste de los fármacos no eficientes. El SMS destinó el año pasado 23,8 millones de euros a medicamentos huérfanos (denominados así porque se dirigen a un número muy reducido de pacientes), lo que representa un aumento de casi 5 millones con respecto al ejercicio anterior.