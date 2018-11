Los pacientes a la espera de las once operaciones más habituales ya pueden consultar su fecha para el quirófano Operación en un quirófano de La Arrixaca. / Nacho García / AGM La información está disponible en la web, y para acceder a ella hay que solicitar primero una clave personal en el centro de salud JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 12 noviembre 2018, 12:19

Los pacientes que estén a la espera para una operación de varices, cataratas, hernia inguinal o crural, colelitiasis, hallux valgus (juanetes), fimosis, hiperplasia benigna de próstata y túnel carpiano ya pueden consultar a través de internet la fecha aproximada en que serán intervenidos. También se pueden informar aquellos que estén a la cola para una artroscopia, prótesis de cadera o una adenoamigdalectomía. Se trata de las once intervenciones más habituales en los quirófanos de la sanidad regional, destacó el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien presentó hoy los datos de lista de espera a 30 de octubre. Para poder consultar la fecha aproximada de su intervención, los interesados tienen primero que acudir a su centro de salud y solicitar una clave personal en el mostrador de Admisión. Con esta clave podrán acceder a una cuenta en el Portal del Paciente, a través de 'murciasalud.es'.

De momento, unas 14.000 personas en lista de espera pueden consultar esta información, previa activación de su cuenta en el portal. La fecha de intervención prevista que encontrarán en la web tiene un margen de error de unos quince días.

El objetivo de la Consejería de Salud es que, a finales de año, todos los pacientes en lista de espera para alguna operación puedan acceder a esta información. También podrán hacerlo sus médicos de familia.

El consejero de Salud anunció, además, que a partir de ahora la estadística general sobre listas de espera será actualizada cada mes, de forma que la Región «será la comunidad que más información ofrece».

Con datos a 30 de octubre, los murcianos aguardan, de media, 101,8 días para entrar al quirófano, cinco menos que hace un año. Se confirma así la tendencia a la baja en la lista de espera quirúrgica pero, en contraste, vuelven a aumentar las demoras para las primeras consultas con los médicos especialistas. En concreto, la espera media se sitúa en 73 días, tres más que en octubre del año pasado. Por áreas de salud, Lorca experimenta una notable mejora, al reducirse de 109 a 64 los días de espera media para una intervención quirúrgica. También hay descensos en el Noroeste, donde los pacientes aguardan ahora una media de 84 días para operarse, frente a los 128 del año pasado. Sin embargo, la situación empeora en Cartagena, que se sitúa a la cabeza de las demoras con 121 días de media, cinco más que hace un año. También hay más retrasos para ser intervenido en el Altiplano (de 93 días a 102, de promedio).

Salud destaca que la actividad quirúgica total aumenta, con 95.542 intervenciones en total, 1.311 más que el año pasado. Además, disminuye el número de pacientes que superan los 365 días de espera: si en octubre de 2017 había 372 personas en esta situación, ahora son 326 quienes sufren estas demoras excesivas.

Sin embargo, aumentan los retrasos en las intervenciones de prioridad 1, las más urgentes por la gravedad de la patología a tratar. Así, 364 pacientes que deberían haber sido operados en una plazo máximo de 30 días habían superado, a finales de octubre, ese límite. Hace un año, eran 287 las personas que sufrían esas demoras.

En total, las esperas disminuyen en diez especialidades quirúrgicas, mientras aumentan en cuatro. Especialmente destacado es el incremento en Cirugía Cardiovascular, que se dispara desde los 92 días de media a 154. También hay récord en Maxilofacial, donde los pacientes tienen que aguardar una media de 157 días para entrar al quirófano.

Los planes puestos en marcha por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para aumentar la actividad por las mañanas, junto con las peonadas y las derivaciones a centros concertados, han conseguido ir reduciendo paulatinamente las demoras en los quirófanos, aunque sigan siendo notablemente altas en muchas especialidades. Sin embargo, el SMS sigue sin ser capaz de poner coto a lo retrasos que sufren los pacientes para ser atendidos por los médicos especialistas. Si en 2015 los murcianos aguardaban, de media, 63 días para una primera cita con el médico, ahora se ven obligados a esperar 73. Se reduce, eso sí, el número de quienes superan los 50 días de espera: si en octubre del año pasado había 76.098 pacientes con demoras superiores a este plazo, considerado como el máximo deseable, ahora son 65.008 quienes se encuentran en esta situación.

El consejero de Salud destacó la mejora en las unidades del dolor, donde de 320 días de demora media se ha pasado a 189, una cifra que en todo caso sigue sin ser asumible. Mientras, el colapso en Angiología lleva a que los pacientes tengan que aguardar, de media, más de un año (367 días).

La Consejería de Salud se comprometió a acabar con la enorme bolsa de pacientes que están a la espera de una cita con el especialista o una prueba diagnóstica pero no constan en la estadística de demoras por no contar todavía con una fecha asignada. El objetivo está lejos de cumplirse. A 30 de octubre, 18.274 pacientes a la espera de consulta con el especialista no tenían fecha. Son 4.000 menos que hace un año. En pruebas diagnósticas, 30.499 pacientes, de los 40.112 que están en lista de espera, no tienen fecha asignada.