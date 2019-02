El SMS 'ficha' a un paciente por las críticas del padre en las redes sociales Informe de la consulta de Oftalmología del Santa Lucía, emitido con la advertencia, en el apartado de alergias, sobre el carácter «conflictivo» del padre en «redes sociales». / lv Criticó en Facebook el trato a su hijo en el hospital Santa Lucía. El informe oficial del niño reza ahora: 'padre conflictivo en redes sociales' JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 28 febrero 2019, 03:58

César, padre de un niño de nueve años que padece un raro trastorno inmunológico, colgó el pasado 7 de febrero un comentario en su página de Facebook muy crítico con la atención recibida por su hijo en el servicio de Urgencias del Santa Lucía. Todo el mundo pudo leerlo porque lo escribió en abierto, sin acceso restringido. Según contó César, el niño había acudido al hospital acompañado de sus padres debido a una hemorragia en la nariz que no se detenía. Es una complicación propia de la púrpura trombocitopénica inmune (PTI) que padece. Su sistema inmunológico destruye las plaquetas, lo que provoca estos sangrados.

A la familia no le gustó la atención recibida porque, según la versión de César en Facebook, el personal encargado de realizar la analítica tuvo «que recurrir al Youtube» para consultar el procedimiento adecuado para llevar a cabo la extracción a través del 'port a cath' que el niño lleva implantado en el pecho. César también criticaba que no se hubiese permitido su entrada o la de la madre a la sala de curas pese a que el niño estaba «superasustado». En este sentido, cargaba contra los sanitarios, quienes les habían «dejado sin poder entrar a la sala a estar con él mientras las 'profesionales' daban 'like' a un vídeo», afirmaba. No fue el único comentario de este tenor. «Si no es por el vídeo no se le hace la prueba a mi hijo, y deja mucho que pensar de cómo puede pasar esto. Que no sepas actuar en esta situación, ¿somos profesionales o unos enchufados para entrar en nómina y que cada mes nos llegue el dinero? ¿Indignado? No sé cómo expresar esto». Finalmente, César acompañaba su queja con una foto de su hijo durmiendo sobre las sillas de la sala de espera, y lamentaba que «dejarlo en una habitación o en un sofá es mucho para él».

La publicación motivó una cascada de reacciones en la red social. Algunos internautas se sumaron a sus críticas y lamentaron lo que a su juicio representa una mala atención, mientras otros tantos respaldaban a los profesionales porque «se han molestado en hacer las cosas bien» y en consultar la realización de una prueba «que no es habitual». Se registraron también todo tipo de insultos hacia el personal sanitario del Santa Lucía.

La prueba fue correcta

La prueba, finalmente, se realizó con éxito, como reconoce el propio César quien, además, no presentó reclamación alguna en el servicio de Atención al Paciente. El pasado día 25, el padre acudió al Hospital del Rosell con su hijo para una revisión con el oftalmólogo. Pidió un informe al especialista por si debía presentarlo como justificante de inasistencia en el colegio, y cuando revisó el documento, ya en el aparcamiento, se encontró con que en el apartado de alergias aparecía, destacada, una advertencia: «Padre conflictivo en redes sociales». Todo indica que se trataba de un mensaje destinado al personal sanitario que, por error, no fue borrado por el médico antes de imprimir el informe.

César considera que el comentario es por completo inapropiado y pide que se retire del historial clínico de su hijo. «Se están vulnerando mis derechos», denuncia. «¿Qué van a pensar los médicos que atienden a mi hijo y lean eso cada vez que vaya a la consulta?», se pregunta.

El SMS, sin embargo, considera que lo ocurrido se ajusta a los protocolos y a la normativa, y no supone una vulneración de los derechos del paciente. Las advertencias sobre la conflictividad de usuarios o familiares son habituales cuando se produce algún tipo de agresión física o verbal notificada por el personal. De esta forma, se pueden prevenir nuevos incidentes. Pero este caso no obedece a un altercado en el centro sanitario, sino a comentarios vertidos en redes sociales, lo que supone toda una novedad y abre el debate sobre los derechos y deberes del paciente en la nueva era digital, sobre su libertad de expresión y sobre la actuación de la administración.