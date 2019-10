Pablo Iglesias pasa la página de Urralburu y acude a Murcia a cerrar filas en Unidas Podemos

«Tenemos que estar más juntos cuando intenten hundirnos»

El cabeza de lista de Unidas Podemos por Murcia a las elecciones del 10-N, Javier Sánchez, definió a Iglesias como la persona que no deja a la oligarquía que duerma tranquila. «Hemos cometido el error de habernos parado en la línea roja que quieren los poderosos. Unidas Podemos no está en venta. Los que mandan en España han vuelto a decir que es imposible que entremos en un gobierno. Hay que decirle a la gente que las cosas no se consiguen a la primera. Cada vez que intenten hundirnos, tenemos estar más juntos», dijo mientras los asistentes coreaban «Sí se puede...»

Pedro García, portavoz de la asociación ecologista Anse, explicó la situación de deterioro del Mar Menor. «Resume lo que los humanos le hemos hecho al territorio. Vuelve a lo peor del año 2016. El Gobierno regional dice ahora que es un problema de la riada y pide que venga el Gobierno de la nación a salvarnos. No nos dejemos engañar de nuevo. Llevamos varias décadas espantosas en políticas de medio ambiente en la Región de Murcia. Tenemos que rebelarnos, manifestarnos y usar todas las herramientas», declaró.