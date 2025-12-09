La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Daniel Sabiote

Vox sale del gobierno en Alguazas tras pactar el alcalde los presupuestos con el PSOE

La formación de Abascal asegura que el primer edil «ha incumplido de manera deliberada el acuerdo que firmamos, demostrando una total falta de palabra y lealtad»

LA VERDAD

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:19

Vox anunció este martes que abandona el Gobierno local del municipio de Alguazas ante «la grave traición perpetrada por José Gabriel García, alcalde del municipio, quien ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para los próximos Presupuestos».

Desde Vox denunciaron que «Unidad X Alguazas ha roto de manera unilateral el acuerdo de gobierno, una decisión que se produce después de que el alcalde haya optado por negociar los presupuestos municipales con el PSOE, ignorando por completo los compromisos adquiridos y marginando a los votantes de Vox en un proceso que debería haber sido leal».

El portavoz de Vox en Alguazas, Miguel Delgado, denunció que «el alcalde ha incumplido de manera deliberada el acuerdo que firmamos, demostrando una total falta de palabra y lealtad. Esta ruptura unilateral no solo es una traición a Vox, sino a todos los ciudadanos que votaron por un cambio real en el municipio. Es inaceptable que se negocien los presupuestos a nuestras espaldas con el PSOE, un partido que representa todo lo contrario a lo que defendemos».

«Hemos presentado medidas concretas y efectivas para reforzar la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas iniciativas han sido ignoradas sistemáticamente, dejando a los vecinos expuestos a una creciente ola de inseguridad que el actual gobierno no parece dispuesto a abordar», señaló Delgado.

Finalmente, desde Vox apuntaron que seguirán «trabajando desde la oposición para defender los intereses de los vecinos».

