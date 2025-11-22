La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hugo, con una imagen del Niño Jesús de Abarán. Ana Molina

La visita del Niño Jesús de Abarán a Talavera de la Reina colma de ilusión a Hugo tras superar una leucemia

Con apenas 7 años y síndrome de Down, este toledano ha librado una dura batalla contra la enfermedad, de la que ha salido victorioso

Jesús Yelo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Si hace apenas dos meses y medio que Julián, niño de Beniaján de 8 años y enfermo de cáncer, acudió a la Ermita de Abarán para agradecer a las Hermandades de Ánimas y de San Cosme y San Damián su curación, ahora la Hermandad de Ánimas, que en 2026 conmemorará el 125 aniversario de su fundación, ha viajado hasta la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo) para visitar a un ilustre vecino de apenas 7 años de edad que responde al nombre de Hugo Sánchez 'Huguete', con síndrome de Down y que ha librado una dura batalla contra la leucemia de la que ha salido victorioso.

La familia de Hugo, en concreto su madre Támara Pérez, contactó hace varios años con el padre de Julián, que les habló del Niño Jesús de Abarán. Tras bucear en las redes sociales, entablaron amistad con los dirigentes abaraneros, en concreto con su presidente, Bienvenido Molina, y su directiva, Ana Isabel Molina, quienes se plantaron muy recientemente en casa de Hugo para darle una enorme alegría y cumplir su deseo de recibir la presencia del Niño Jesús en su propio domicilio.

Además de hacerle llegar una imagen del Niño Jesús, Hugo y su familia recibieron también una placa con los patronos de Abarán, San Cosme y San Damián, una imagen del Cristo de Medinaceli y Cristo del Silencio y, por si fuera poco, le entregaron una bandeja de los típicos dulces «condenados» del pueblo, manjar que sorprendió a la familia.

Hugo, junto a sus padres y el presidente de la Hermandad de Ánimas, Bienvenido Molina (der.). Ana Molina

Si a la madre de Hugo le impactó la imagen del Niño Jesús, la cara de su pequeño fue de radiante emoción, felicidad e inmensa alegría al ver cumplido su anhelado sueño de tener en sus brazos al Niño, que es universal, al que besó y adoró como un abaranero más.

Con esta humilde visita, el vínculo entre esta familia toledana y el municipio de Abarán, a través de la hermandad de Ánimas, ha creado un lazo inquebrantable gracias a ese digno y pequeño gesto de la citada hermandad.

La de Hugo ha sido una historia de superación, fuerza y resistencia, y, sobre todo, de fe, que ha culminado derrotando a esta enfermedad. «La luz que transmite Hugo ha hecho que no nos rindamos en ningún momento», recuerda desde Toledo su madre Támara. Enhorabuena, familia.

