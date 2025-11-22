La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Victoria acoge el reestreno de la zarzuela 'Blanca' hoy

JESÚS YELO

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:47

Setenta y tres años después, el Ayuntamiento de Blanca impulsa uno de los hitos culturales del año: el reestreno de la zarzuela 'Blanca', este sábado, a partir de las 20 horas, en el Teatro Victoria. Habrá una segunda función durante el primer trimestre de 2026, según fuentes municipales.

El evento forma parte del IV Festival Música en el Valle y tiene la participación de noventa vecinos y de la asociación Asokultura, las peñas huertanas El Ciecón y La Capaza, la coral de la Agrupación Musical de Blanca y la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

La pieza musical, cuyo libreto se ha recuperado, tendrá escenografía dirigida por el pintor Pedro Cano, quien ha contado con la colaboración de artistas locales, la dirección de escena a cargo de Conchi Molina y la dirección musical de Víctor Cano.

La zarzuela 'Blanca' fue estrenada en Blanca en 1952 por dos autores locales, José Molina y Antonio Candel. Se llevó a Abarán unos días después y, tras el éxito cosechado, se volvió a representar en Blanca el 4 de marzo del mismo año. La representación se realizó por jóvenes de Blanca como actores y cantantes, además de la cantante abaranera Juanita Templado, ya fallecida, que interpretó brillantemente el papel principal.

Sus canciones y melodías se quedaron en el ideario musical blanqueño, y las canciones del coro se siguieron cantando.

