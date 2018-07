Las ventajas económicas, clave en los ultraligeros Dos pilotos preparan un ultraligero en el aeródromo de Alhama de Murcia. / vicente vicens / AGM MANUEL BUITRAGO Lunes, 30 julio 2018, 07:27

Los ultraligeros abundan cada vez más en los cielos. Murcia, como otras comunidades autónomas, también ha notado el crecimiento importante de la actividad de estos aparatos de vuelo. Los ULM nacieron a finales de los años ochenta debido a la demanda de los pilotos que buscaban alternativas de vuelo más económicas. A raíz de la crisis económica, el sector de la aviación sufrió un estancamiento, por lo que los apasionados a volar tuvieron que buscar otras opciones. La fácil accesibilidad para obtener la licencia de ultraligeros (reducidos costes y un aprendizaje básico de diez horas de vuelo) lo han convertido en la modalidad que más ha crecido en los últimos años. Pero esta clase de aparatos exige ciertos requisitos que se deben cumplir. Por un lado, no pueden superar los 450 kilos y la aeronave no puede disponer de más de dos plazas. A la hora de volar no hacen falta cartas de navegación; únicamente, no invadir el espacio aéreo restringido y reservado para las rutas comerciales y no ascender a más de mil metros. No solo la obtención de la licencia está llena de ventajas, el combustible (gasolina de 95 principalmente), y los seguros son económicamente competentes frente a otro tipo de aviación.

Sin embargo, estas naves son más vulnerables que los aviones comerciales a las condiciones meteorológicas adversas, sobre todo a la lluvia y el viento. Las inspecciones de los UML comprenden diferentes fases; cada 25 horas de vuelo se realizan comprobaciones generales y superficiales. Así hasta cuatro veces. Una vez que alcanzan las cien horas de vuelo, se lleva a cabo una inspección mucho más profunda del aparato.