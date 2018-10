Vecinos de Casas Nuevas denuncian que llevan una semana sin médico de familia

Los vecinos de la pedanía muleña de Casas Nuevas, de 200 habitantes, han expresado su malestar por la falta de asistencia sanitaria en la población, debido a que no se ha cubierto la baja del médico de familia que presta servicio durante dos días a la semana. El facultativo no acudió a su puesto ni el jueves 11 de octubre ni el pasado día 15. Se espera que vuelva mañana. Los vecinos se quejan de que no han sido avisados ni informados de esta ausencia. El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, comprende a los ciudadanos e insta al Servicio Murciano de Salud (SMS) a que cubra las bajas de médicos cuando se produzcan.