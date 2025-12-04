Unidad X Alguazas pacta los Presupuestos de 2026 con el PSOE pero mantiene su acuerdo de gobierno con Vox

Unidad X Alguazas y el PSOE han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos del año 2026, que ascenderá 10.266.218,54 euros. Sin embargo, ... UxA sostiene que mantendrá el acuerdo de gobierno con Vox, pese a sacar las cuentas adelante con la formación socialista, que seguirá en la oposición.

El partido del alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, defendió que en el mes de julio enviaron a los grupos de la oposición el borrador de Presupuesto, y las propuestas que recibieron del PSOE «fueron todas incorporadas al suponer una mayor inversión en alumbrado, parques y asistencia social, principalmente». Por tanto, defienden que el acuerdo será «beneficioso para el municipio».

El secretario general del PSOE de Alguazas, José Meseguer, también valoró el acuerdo alcanzado, «que incluye medidas en materia social, de transparencia y de convivencia». Según señaló, el documento permite reforzar «servicios sociales, educación, alumbrado, parques, limpieza y recogida de residuos y el apoyo a deportistas», de manera que «el Presupuesto prioriza los servicios públicos por encima de otros gastos». Eso sí, defendió que «el acuerdo es exclusivamente sobre el Presupuesto Municipal 2026» y que el PSOE «sigue en la oposición».

En contra de «iniciativas que ataquen a los migrantes»

Además, los dos partidos reivindicaron que el acuerdo supone también un compromiso de «más control y más transparencia», con más información sobre la ejecución del Presupuesto y los procedimientos judiciales que afecten al Ayuntamiento. Y apuesta por »una posición firme contra cualquier acuerdo que pueda suponer un ataque o discriminación a personas por su condición, sexo o etnia«. Además, el PSOE sostuvo que, «si Vox intenta colar una iniciativa que ataque a la convivencia o a la población migrante, el acuerdo deja claro que el PSOE y UxA votarán en contra en el Pleno».

En relación con la presencia de Vox en el gobierno local, el dirigente socialista sostuvo que «con este acuerdo ponemos un cortafuegos para que la extrema derecha de Vox no pueda usar el Ayuntamiento contra la convivencia ni contra la población migrante».

En cambio, Unidad x Alguazas replicó que «este Presupuesto no supone ningún cortafuegos a Vox como socio de gobierno». «El edil de Vox tiene toda la confianza del gobierno municipal y está haciendo un gran trabajo que se valora y reconoce, además que sus áreas de gobierno salen reforzadas en este proyecto de Presupuesto», subrayó un comunicado.

«Entre UxA y Vox existe un pacto de gobierno sano, donde ambas formaciones respetamos la independencia de cada formación para defender su ideario y siempre se ha respetado el sentido del voto contrario sin problemas, por lo que este acuerdo no supone ningún veto ni impedimento a Vox que ya tiene la libertad total para votar los acuerdos plenarios según sus principios».