José Gabriel García, alcalde de Alguazas, y José Meseguer, líder del PSOE en el municipio. Kiko Asunción / AGM | PSOE

Unidad X Alguazas pacta los Presupuestos de 2026 con el PSOE pero mantiene su acuerdo de gobierno con Vox

El pacto fija «una posición firme contra cualquier acuerdo que pueda suponer un ataque o discriminación a personas por su condición, sexo o etnia»

A.G.B.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:16

Unidad X Alguazas y el PSOE han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos del año 2026, que ascenderá 10.266.218,54 euros. Sin embargo, ... UxA sostiene que mantendrá el acuerdo de gobierno con Vox, pese a sacar las cuentas adelante con la formación socialista, que seguirá en la oposición.

