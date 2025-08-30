La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fuegos artificiales sobre los tejados de las casas de Ojós. EL CURA

Más de tres mil asistentes presencian el lanzamiento de veinte mil cohetes y el castillo en Ojós

La Peña Cohetera de la localidad organiza el espectáculo pirotécnico, protagonizado en esta ocasión por la empresa Pibierzo tras la procesión

Jesús Yelo

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:06

Las fiestas patronales de Ojós en honor a San Agustín y la Virgen de la Cabeza alcanzaron su máximo esplendor en la jornada del pasado jueves con dos actos sobresalientes y ambos por la noche. Por un lado, la solemne procesión con las imágenes de ambos patronos de la localidad que salió desde la iglesia y recorrió las estrechas calles del casco urbano acompañados de cientos de fieles y vecinos que estuvo presidida por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; los alcaldes de Ojós, José Emilio Palazón, y de Ricote, Rafael Guillamón; el capitán de la Guardia Civil de Cieza, Miguel Saura, y el comandante de Artillería, Francisco Bracero, entre otras autoridades.

Pero lo que deslumbró a las más de tres mil personas procedentes de diversos lugares fue la demostración pirotécnica que ofreció la empresa Pibierzo, SL y organizada por la asociación cultual Peña Cohetera de Ojos del lanzamiento de más de 20.000 cohetes y el posterior castillo de fuegos artificiales desde la avenida del Rio que duró 15 minutos, todo un espectáculo de luz y sonido que recibió el aplauso unánime de los asistentes.

Dada la máxima afluencia de visitantes que obligó a aparcar en la carretera del Solvente, Salto de la Novia y un lado de la carretera de Blanca a Ojós, el Ayuntamiento habilitó un aparcamiento disuasorio cerca del antiguo campo de fútbol con capacidad para casi trescientos vehículos.

Este año el Ayuntamiento de Ojós ha concedido una subvención de 8.000 euros a la Peña Cohetera para la organización del castillo y los cohetes.

