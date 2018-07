Tres miembros de la familia propietaria del castillo se niegan a ceder su 11,11%

Tres miembros de la familia Beltrán de Lis y Pidal no quieren ceder su 11,11% del castillo de Mula y el alcalde, Juan Jesús Moreno, denuncia que «pretenden hacer negocio; me niego rotundamente a que se haga negocio con el sentimiento del pueblo». El regidor ha cerrado un acuerdo con la Dirección General de Patrimonio para plantear a los propietarios reacios a una cesión, la opción de montar una sociedad con el Consistorio para explotar la fortificación.

«Lo que no puede ser es que la Administración pública esté pagando y estos señores, bien a gusto en Málaga sin poner ni un euro». Este diario se puso en contacto con uno de los tres familiares, dueños del citado porcentaje, pero no quiso aclarar si tenían pensado venderlo ni los motivos por los que no cedían su parte como sí han hecho otros miembros de su familia. De momento, el Ayuntamiento es propietario de un 66,66%, gracias a la donación gratuita de otros miembros de la familia Beltrán de Lis y Pidal.

Un 22,23% de la fortificación está en el limbo porque sus dueños fallecieron sin dejarlo en herencia, por lo que el Ministerio de Cultura ha iniciado un expediente para registrar la propiedad, dado que es Bien de Interés Cultural. El proceso iniciado se prolongará de dos a tres años.