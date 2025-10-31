La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Epicentro del seísmo, en Lorquí IGN

Dos terremotos se dejan sentir en Lorquí

El primer temblor presentó una magnitud 2.7 y tuvo lugar a las 10.34 horas; dos minutos después se produjo otro temblor de 1.7

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:14

Un terremoto de magnitud 2.7 en la escala de Richster se dejó sentir este viernes por la mañana en Lorquí. El temblor tuvo lugar a las 10.34 horas con epicentro al noreste del municipio ilorcitano, próximo al paraje de Palacios Blancos, a 2 kilómetros de profundidad, según la información que maneja el Instituto Geográfico Nacional. Asimismo, dos minutos después se registró otro temblor de magnitud 1.7 y con epicentro al sureste de Lorquí, cerca de El Llano de Molina.

Estos seísmos son los primeros que se producen esta semana en la Región de Murcia. La semana pasada sí se registraron temblores en Moratalla, Cieza y Molina de Segura. Todos fueron de intensidad leve.

