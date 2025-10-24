La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Epìcentro del temblor, al sur de Moratalla. IGN

Un terremoto se deja notar en Moratalla

El seísmo, de intensidad leve y magnitud 2.2, tuvo lugar a las 11.33 horas; es el tercer temblor que se produce en la Región de Murcia desde el miércoles

LA VERDAD

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:45

Un terremoto de intensidad leve se dejó notar este viernes en Moratalla. El temblor, de magnitud 2.2 en la escala de Richster, se produjo a las 11.33 horas y tuvo su epicentro al sur de Moratalla a 0 kilómetros de profundidad, según informó en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este terremoto no ha sido el único que se ha registrado esta semana en la Región de Murcia, ya que este jueves también tuvo lugar un temblor de magnitud 2.5 con epicentro en Cieza. Asimismo, otro temblor se produjo el miércoles en Molina de Segura. Este seísmo tuvo una magnitud 2.

