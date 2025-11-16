La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Epìcentro del temblor, al sur de Moratalla. IGN

Un terremoto se deja notar en Abanilla

El seísmo, de intensidad leve y magnitud 2.5, tuvo lugar a las 22.26 horas

LA VERDAD

Abanilla

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:38

Un terremoto de intensidad leve se dejó notar este domingo en Abanilla. El temblor, de magnitud 2.5 en la escala de Richster, se produjo a las 22.26 horas y tuvo su epicentro al norte de Abanilla, a 35 kilómetros de profundidad, según informó en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este terremoto ha sido el segundo que se ha registrado en lo que va de mes en la Región de Murcia, ya que el pasado jueves día 13 también tuvo lugar un temblor de magnitud 2,1 con epicentro en Ceutí. Asimismo, otros cuatro temblores se produjeron el pasado 31 de octubre en Lorquí y Archena, Molina de Segura y Ceutí.

