Miembros de la plataforma exponen sus reivindicaciones. C. C.

Tensión en Calasparra por la posible ampliación de la planta de residuos

Una asociación pide el cambio de ubicación de esta procesadora para que no afecte «al medio natural, la agricultura y la población»

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

La presión ciudadana ha hecho reflexionar a la alcaldesa de Calasparra, la socialista Teresa García, quien anunció que el Ayuntamiento paralizará la ampliación de la ... planta de residuos gestionada por Reciclados Medioambientales Tara, SL, una circunstancia que había desencadenado un intenso conflicto político y social en el municipio del Noroeste. Una treintena de personas se manifestaron esta semana a las puertas del Consistorio para mostrar su oposición a esta ampliación y su posible afección a la flora, fauna y a los recursos turísticos de la zona, entre ellos a la Cueva del Puerto. El acto, unido a la denuncia realizada por el PP local, llevó a la regidora, horas más tarde, a convocar una rueda de prensa en la que expuso ante los medios su voluntad para reconducir la situación.

