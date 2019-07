El tenor Carlos Moreno pregonará las fiestas de Abarán Carlos Moreno (c), con familiares, en la recepción municipal. / MORENO J. YELO. Lunes, 29 julio 2019, 08:55

«Es un sueño estar aquí, en tu pueblo y ser el pregonero de las fiestas de San Cosme y San Damián». Son palabras del tenor Carlos Moreno (53 años), residente en Alemania, que fue presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Abarán como el encargado de pronunciar el pregón que tendrá lugar el sábado 14 de septiembre en la plaza de toros, a las diez de la noche. El acto contó con la presencia del alcalde, Jesús Gómez, además de su esposa, su hija y su hermana del pregonero. El regidor municipal definió a Moreno como «uno de los tenores más universales e importantes de la escena internacional». El tenor manifestó el «orgullo y emoción de este nombramiento, que es como la culminación de muchas cosas que no he podido hacer, aunque me siento embajador de mi pueblo y soy un artista pero no un orador».