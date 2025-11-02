La temporada de otoño llena los alojamientos rurales del Noroeste de la Región

El otoño vuelve a ser temporada alta para los alojamientos rurales de los municipios de la comarca del Noroeste. En la Feria de Turismo Interior ... Rueda, celebrada recientemente en Totana, los municipios de Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín y Moratalla mostraron sus principales atractivos turísticos, que aumentan en estos próximos meses con la belleza que ofrecen los paisajes, con los cambios de color, de los verdes a los ocres y amarillos, y con la celebración de actividades culturales, eventos deportivos y las rutas de senderismo que se organizan tanto por los ayuntamientos como por colectivos y asociaciones.

Como muestra, la celebración de la VII edición del Caravaca Power Pop y el III Festival del Flamenco, en la Ciudad de la Cruz; el Calarroz 2025, en Calasparra; o las actividades del Festival de Artes Vivas Re/Utopía, en Cehegín. Todos estos eventos llenaron casi al completo los alojamientos turísticos de la Ciudad de la Cruz y de los municipios más próximos de la comarca del Noroeste durante el fin de semana del 24 al 25 de octubre.

«Impulsamos la creación de la asociación de alojamientos rurales, Caravaca Rural, para unir, fortalecer e impulsar el sector en el término municipal mediante la colaboración con los propietarios», destaca el concejal de Turismo de Caravaca, José Santiago Villa. «Próximamente – adelanta – vamos a presentar un spot publicitario que dará visibilidad a esta importante oferta, ya que Caravaca y Moratalla concentran el mayor número de casas rurales de la Región de Murcia. También hemos elaborado una web en la que están todos los alojamientos y a través de la que se puede obtener toda la información sobre las características de cada alojamiento».

El regidor añade que «a través de una consultora ya estamos trabajando en la formación conjunta para propietarios de alojamientos, casas rurales, hoteles, restaurantes y empresas de turismo activo para que puedan ofrecer paquetes completos de actividades a quienes nos visitan».

Un buen momento

La presidenta de Caravaca Rural, María Victoria López, valora positivamente el momento que atraviesan las casas rurales. «Estamos notando un auge en el sector turístico, ya que hay una gran oferta y una muy buena calidad de nuestros alojamientos rurales, que junto a los eventos culturales y de promoción turística hacen que nuestro destino sea más demandado». Y comenta que «en este inicio de la temporada otoñal hay un aumento de turistas que buscan disfrutar de unos días de naturaleza, y el buen tiempo que nos está acompañando ayuda aún más». En cuanto a la asociación, manifiesta que «el estar unidos entre nosotros y en colaboración con el ayuntamiento, facilita conocer toda la oferta que se ofrece en nuestro municipio».

Juan Miguel Férez, técnico de la Oficina de Turismo de Caravaca, explica que «estamos en el ciclo de otoño y estos cambios de estacionalidad suponen un aumento en los flujos turísticos, ya que estamos en la temporada alta de grupos organizados, con la llegada de autobuses y grupos de excursionistas que vienen a pasar parte del día». «También hay un aumento – añade – del turismo familiar, que ya es una constante todo el año, pero con picos un poquito más altos en determinadas épocas y fechas señaladas». Asimismo, proliferan «los eventos deportivos» con el descenso de las temperaturas, lo que supone «más de movimiento del habitual». A todo esto hay que añadir otras citas importantes, «como la feria del reclamo de perdiz».

Nuevas rutas para aprovechar el auge del cicloturismo

Ampliar Recogida de oliva en la casa rural La Escuela, en Caravaca. Juan F. Robles

Las rutas de cicloturismo también suponen un aumento de actividad en el caso de Caravaca de la Cruz. El Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses una estrategia local y comarcal, que incluía la promoción de seis rutas y la comercialización de paquetes turísticos que se ofertan a través de empresas especializadas y del propio portal web de la Concejalía de Turismo.

El fomento del cicloturismo es uno de los objetivos estratégicos para el área de Turismo de Caravaca, tal como se ha señalado en diversas ocasiones desde el Ayuntamiento, que ha llevado a cabo acciones como la señalización de la ruta del 'Collado de la Cruz', la creación de infraestructuras como el Anillo Verde o el Centro de Acogida al Peregrino, y la organización de campeonatos deportivos de categoría nacional.

Juan Manuel Navarro, concejal de Promoción del Medio Rural, Agricultura y Ganadería, comenta que «el otoño, para el turismo en nuestra zona, es una época muy recomendable. Hay mucha gente que busca la tranquilidad, disfrutar de la gastronomía y, sobre todo, busca esas casas con chimenea para poder pasar unos días junto al fuego cuando bajan las temperaturas y se acerca el invierno».

Recoletar setas y hongos

El regidor también subraya que «en esta época se mueve mucha gente aficionada al micoturismo, con la búsqueda de zonas donde recolectar y degustar todo tipo de hongos comestibles silvestres, especialmente los níscalos, aunque es verdad que no está siendo un año muy positivo para esta actividad, ya que las lluvias no fueron suficientes. Pero, aún así, la gente sale en su búsqueda».