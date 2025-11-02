La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de excursionistas en el Cerro del Carro, cerca de la pedanía de El Moralejo de Caravaca. Juanma Navarro

La temporada de otoño llena los alojamientos rurales del Noroeste de la Región

El paisaje, las actividades culturales y deportivas y la gastronomía impulsan la afluencia turística en la comarca

Juan F. Robles

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:53

El otoño vuelve a ser temporada alta para los alojamientos rurales de los municipios de la comarca del Noroeste. En la Feria de Turismo Interior ... Rueda, celebrada recientemente en Totana, los municipios de Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín y Moratalla mostraron sus principales atractivos turísticos, que aumentan en estos próximos meses con la belleza que ofrecen los paisajes, con los cambios de color, de los verdes a los ocres y amarillos, y con la celebración de actividades culturales, eventos deportivos y las rutas de senderismo que se organizan tanto por los ayuntamientos como por colectivos y asociaciones.

