Los taurinos cargan contra el alcalde de Mula por la consulta «ilegal» sobre los festejos Imagen del último festejo taurino que se celebró en el municipio de Mula, en septiembre de 2017. / j. l. piñero Colectivos de aficionados envían una carta a Moreno en la que se oponen a la votación; el regidor defiende que «no es vinculante» JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 17 julio 2019, 01:12

La Federación de Asociaciones Taurinas de la Región de Murcia mostró ayer su oposición a la consulta convocada por el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, para conocer la opinión de los vecinos acerca de la contratación de espectáculos taurinos en las fiestas patronales. Los taurinos calificaron la iniciativa de «ilegal», al considerar que atenta contra los derechos de los aficionados. Su presidente, Francisco García, anunció que propondrá que se lleven a cabo acciones legales.

Tal y como adelantó 'La Verdad' el pasado viernes, el regidor muleño hizo público un bando en el que informaba de que el próximo domingo los ciudadanos, vecinos del municipio, empadronados en él y mayores de 18 años de edad, iban a poder manifestar su opinión acerca de la contratación de espectáculos taurinos para las fiestas de septiembre. Para ello, «se instalarán urnas en las que los empadronados que lo deseen podrán manifestar su opinión mediante el voto», reza el bando.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los aficionados al mundo del toro. «Hemos redactado una carta, dirigida al alcalde, en la que mostramos nuestro rechazo total a esta decisión municipal. Hay sentencias del Tribunal Supremo, que ya se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha condenado a varios alcaldes que emprendieron este tipo de consultas. Al final, los regidores tuvieron que pagar las costas de los procesos», remarcó García.

Los taurinos explican que «un alcalde tiene potestad para gestionar el Presupuesto de un pueblo, pero no para consultar a la gente acerca de la celebración o no de un espectáculo que además está protegido y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)». Sobre esta iniciativa, García señaló que «la gente tiene que hacer uso de su libertad. El que no quiera ir a los toros, que no vaya. La Fiesta no tiene que ser menoscabada por las autoridades municipales». Añadió que «lo único que hemos hecho con la carta ha sido mostrar al alcalde la opinión que tenemos los aficionados».

«Deducimos que el Ayuntamiento da una subvención para los festejos que se desarrollan en Mula, y creemos que los que no son partidarios de este tipo de tradiciones habrán presionado al Consistorio para que deje de dar ayudas. Nuestra opinión es que el alcalde quiere ahorrarse el dinero de las subvenciones», lamenta García. Remarca, asimismo, que «las administraciones locales no están autorizadas por ley para hacer consultas; no entendemos nada». El presidente sostiene que informará a los servicios jurídicos de la Federación del Toro de Lidia para que lleven a cabo las medidas oportunas contra este «atentado a la Fiesta».

«No voy a prohibir nada»

Por su parte, el alcalde defendió que «no es un referéndum, sino una consulta legal para dar participación y voz a los vecinos. He hablado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y no nos consta que esto sea algo que vaya en contra de la legalidad». Remarcó que «a los vecinos no se les va a preguntar si toros 'sí' o toros 'no', sino si están a favor de la contratación de corridas en las fiestas de septiembre». El regidor explicó a 'La Verdad' que «se han celebrado corridas de toros fuera de ese mes. Con esto no pretendemos prohibir la fiesta, sino saber qué piensan los ciudadanos».

En el caso de que gane el 'no' en las votaciones de próximo domingo, el regidor anunció que «estudiaremos si retirar las subvenciones para estos festejos. Cada vez viene menos gente a los toros, pero yo no tengo nada en contra de la Fiesta».

Añadió que «si viene cualquier empresario y quiere organizar una corrida de toros, tendrá vía libre, porque no vamos a prohibir nada y nadie se va a oponer. De todos modos, yo creo que al final ganará el 'sí' en las votaciones». Por el momento, habrá que esperar a ver qué pasa el próximo domingo.