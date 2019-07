UxA sostiene que el alcalde pretende «quedar bien al decir ahora que no cobrará» LA VERDAD Miércoles, 10 julio 2019, 08:36

Unidad por Alguazas (UxA) emitió ayer un comunicado tras la propuesta anunciada por el equipo de gobierno, que pretende que ninguno de sus ediles, ni tampoco el alcalde, Blas Ángel Ruipérez Peñalver, cobre nada por gestionar el municipio, así como extinguir las indemnizaciones por asistencias a plenos, juntas de gobierno y subvenciones a partidos.

En opinión de UxA, el PSOE local «trata de manipular la opinión pública haciendo creer a los vecinos que ahora no quiere cobrar. Esto lo dice ocho días después de haber propuesto en Pleno subirse el sueldo el doble, hasta 30.548 euros, y a jornada parcial. Como no logró el apoyo de la oposición y se presentó una enmienda para reducir de 120.000 a 57.000 euros el gasto total en retribuciones a los miembros de la Corporación, ahora el PSOE lanza una propuesta para dejar a cero todos los conceptos retributivos. Lo hacen para quedar bien con la gente, después de haber pretendido duplicarse el sueldo todos y no haber encontrado apoyos», manifiestó el portavoz de UxA, José Gabriel García.