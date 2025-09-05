La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Seis empresas de Puerto Lumbreras contarán este año con el distintivo del Sistema de Calidad Turística

LA VERDAD

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:59

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez; la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y las concejales de Turismo y Comercio, Toñi Navarro y Jermary Reinaldos, han entregado las distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED) a seis empresas y servicios del municipio.

Las empresas y servicios lumbrerenses que, este año, se encuentran en el ciclo de renovación del distintivo son: el Restaurante El Raiguero, Mesón Villarejo, Casa Rural Los Asensios y la Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras. Mientras, Hotel Riscal y Las Águilas del Sol «se encuentran en ciclo de seguimiento».

La primera edil destacó que «esta distinción supone un reconocimiento a la calidad turística, nuestras empresas y servicios a nivel nacional. La adhesión a este programa es un compromiso con el mantenimiento de este nivel de calidad turística de su destino, siendo evaluadas anualmente para la obtención del distintivo». Con esta renovación de distinciones Puerto Lumbreras mantiene su posición como destino SICTED, subrayó María de los Ángeles Túnez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  5. 5 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
  8. 8

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  9. 9 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora
  10. 10 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Seis empresas de Puerto Lumbreras contarán este año con el distintivo del Sistema de Calidad Turística