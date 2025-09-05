Seis empresas de Puerto Lumbreras contarán este año con el distintivo del Sistema de Calidad Turística

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez; la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y las concejales de Turismo y Comercio, Toñi Navarro y Jermary Reinaldos, han entregado las distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED) a seis empresas y servicios del municipio.

Las empresas y servicios lumbrerenses que, este año, se encuentran en el ciclo de renovación del distintivo son: el Restaurante El Raiguero, Mesón Villarejo, Casa Rural Los Asensios y la Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras. Mientras, Hotel Riscal y Las Águilas del Sol «se encuentran en ciclo de seguimiento».

La primera edil destacó que «esta distinción supone un reconocimiento a la calidad turística, nuestras empresas y servicios a nivel nacional. La adhesión a este programa es un compromiso con el mantenimiento de este nivel de calidad turística de su destino, siendo evaluadas anualmente para la obtención del distintivo». Con esta renovación de distinciones Puerto Lumbreras mantiene su posición como destino SICTED, subrayó María de los Ángeles Túnez.