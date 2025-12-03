Santomera plantea cambios en el Plan General para atraer nuevos comercios e industrias y opta al Centro Nacional de Microchips El alcalde defiende la reducción de la dimensión mínima urbanizable en los polígonos, rebajar la altura exigida en los locales, flexibilizar los usos en plantas superiores y permitir la construcción de viviendas en los bajos

José Alberto González Santomera Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:40

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, anunció este miércoles que su equipo de gobierno promoverá la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (Pgmou) para eliminar restricciones y suavizar limitaciones relacionadas con las actividades industriales y comerciales, así como con la construcción de viviendas. Destacó la propuesta de reducir la dimensión mínima urbanizable en los polígonos industriales, entre ellos el de La Matanza; rebajar la altura mínima exigida en los locales comerciales; flexibilizar los usos en plantas superiores de los edificios; permitir la construcción de viviendas en los bajos; y favorecer «el desarrollo de numerosas parcelas por restricciones derivadas de colindancias».

Reclama al Gobierno central la circunvalación

Se trata de «impulsar una profunda reforma del Plan General para facilitar el crecimiento industrial y comercial», mediante la «implantación de nuevas actividades» y la «atracción de inversiones estratégicas», señaló Martínez. Citó también las medidas de supresión de «trabas» burocráticas y los incentivos fiscales adoptadas en los dos últimos años; reivindicó a Santomera como sede del futuro Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad, porque es «uno de los más preparados y cumple los requisitos»; y reclamó al Gobierno central la inversión de 62 millones de euros en construir la doble circunvalación (oeste y sur), lo que pasa por un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad Autónoma. El objetivo es sacar el tráfico de camiones de la avenida Poeta Julián Andúgar (en la carretera de Abanilla o RM-414) por la zona oeste y el de la N-340 por la parte sur.

Martínez, del Partido Popular y que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, realizó estos anuncios y demandas con motivo de la primera edición de 'Conecta Santomera'. Se trata de un encuentro que reunió en el Casón de la Vega a más de doscientas personas, entre representantes empresariales, directivos, comerciantes, responsables institucionales y agentes del desarrollo regional. La jornada, «concebida para impulsar la colaboración entre empresas e instituciones, sirvió también para presentar las nuevas estrategias municipales orientadas a reforzar el empleo, la competitividad y la modernización urbana del municipio», en palabras de Martínez.

El acto contó con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López; el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín; el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad; la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Myriam Fuertes; y delegados de la Sede Permanente de la Universidad de Murcia y otras entidades.

Durante su intervención, el alcalde expuso «el paquete de reformas fiscales, urbanísticas y administrativas que el Consistorio ha puesto en marcha» durante su mandato y de cara al año 2026. Destacó el objetivo de aprobar una «profunda actualización del planeamiento urbano», a través de modificaciones del Plan General cuyo visto bueno final depende de la Comunidad Autónoma. También avanzó «cambios que permitirán agilizar el desarrollo industrial, especialmente en el polígono de La Matanza, donde se reducirá la dimensión mínima de los sectores urbanizables para favorecer la llegada de nuevas empresas».

En materia comercial, explicó «que la rebaja de la altura mínima de los locales permitirá abaratar su adecuación, al tiempo que se eliminan impedimentos normativos que durante años bloquearon la concesión de licencias y se flexibilizan los usos en plantas superiores». Respecto a esto último, fuentes municipales indicaron que se prevé permitir la instalación de clínicas dentales y centros de estética, entre otros negocios limitados hasta ahora a los bajos. En el ámbito residencial, el alcalde adelantó «la liberalización de los bajos comerciales para permitir la construcción de viviendas, así como la modificación del artículo 54 del Plan General, cuya aplicación impedía el desarrollo de numerosas parcelas por restricciones derivadas de colindancias».

Asimismo, el regidor hizo balance de la evolución económica del municipio y afirmó «que los dos últimos ejercicios han registrado las mejores cifras de empleo de la historia de Santomera, con un desempleo en niveles mínimos y un tejido empresarial cada vez más fuerte y competitivo». Además, recordó que este crecimiento «se ha producido en paralelo a un incremento del presupuesto municipal, un aumento de las inversiones y a la reducción del 25 % de la deuda pública, logros que atribuyó al esfuerzo conjunto de administración y empresas».

El regidor destacó igualmente «la reciente modificación de las ordenanzas fiscales de IBI, IAE e Impuesto de Vehículos, orientada a aliviar la carga impositiva de las familias, a apoyar a las empresas innovadoras y a premiar a quienes apuestan por la energía limpia y la movilidad sostenible. Entre las principales novedades se encuentran la bajada del tipo del IBI urbano, las bonificaciones para empresas que creen empleo o inviertan en energías renovables y el aumento hasta el 60 % de la bonificación para vehículos híbridos o propulsados por gas natural o gas licuado».

Nuevo mapa de zonas inundables

De igual forma, señaló que el Ayuntamiento presentará a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la propuesta de un nuevo mapa de zonas inundables y de flujo preferente. El objetivo es permitir «seguir creciendo a nuestras empresas sin las limitaciones actuales». La jornada concluyó con la presentación del proyecto Santomera Inteligente, una iniciativa expuesta por el arquitecto municipal y «orientada a profundizar en la simplificación administrativa y en la creación de un entorno más ágil, moderno y competitivo para las empresas».

Miras destaca que «la inversión regional aumenta un 30% en Santomera» y prepara nuevas bajadas de impuestos

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, afirmó que los resultados del «trabajo conjunto» entre su gobierno y el Ayuntamiento de Santomera «ya son visibles en el municipio», pues «la inversión regional ha aumentado un 30%» esta legislatura. En materia laboral, el presidente trasladó que la evolución del municipio es especialmente favorable: «Si la radiografía en cuanto al empleo en la Región de Murcia es buena, en Santomera es mejor», señaló, dado que este municipio «ha duplicado la reducción del desempleo» con respecto al conjunto regional y su crecimiento económico «está por encima de la media nacional». El jefe del Ejecutivo regional también señaló que «estamos luchando por infraestructuras que son fundamentales para Santomera, aunque no dependan ni del Gobierno regional ni del Ayuntamiento, como la nueva circunvalación. Hemos iniciado ya ese trámite del proyecto, y se va a concluir con éxito».

López Miras inauguró este miércoles el foro 'Conecta Santomera 2025' y subrayó que las exenciones y bonificaciones aprobadas por su Ejecutivo «han supuesto que los murcianos se ahorren más de 330 millones de euros en lo que llevamos de 2025», con datos contabilizados hasta el mes de octubre. Además, anunció que «vamos a seguir esa senda de moderación fiscal, y vamos a bajar todo lo que se pueda bajar», un modelo que contrasta, afirmó, con las «continuas subidas de impuestos» del Gobierno central. En su intervención ante representantes del tejido empresarial y social, López Miras también destacó la positiva evolución económica de la Región de Murcia, que en 2024 fue la comunidad que más creció de España. «Cuando hablamos de economía, de empresas y de empresarios, la Región de Murcia es de primera», afirmó, insistiendo en que este comportamiento no responde a un fenómeno puntual, sino que tiene carácter «estructural». Asimismo, subrayó que las previsiones apuntan a que «en 2025 incrementaremos el 3,3 por ciento nuestro PIB y seremos entre la segunda y la tercera comunidad que más crezca», consolidando así una tendencia sostenida de expansión económica.El presidente también resaltó las cifras en materia de empleo: «Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social como ahora mismo, con más de 700.000», lo que se suma a que «no teníamos una tasa tan baja de desempleados desde hace 18 años».

Cuatro pilares de la economía de la Región

López Miras explicó que este dinamismo económico de la Región de Murcia se sustenta, además de en la moderación fiscal, en cuatro pilares fundamentales: la citada moderación fiscal, la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.En cuanto a la colaboración público-privada, López Miras reivindicó que «al empresario se le trate como lo que es, un generador de oportunidades», y se reafirmó en que «no hay que demonizar a quienes tienen que hacer que crezcamos económica y socialmente, como sí hacen otras Administraciones». Por lo que respecta a la reducción de trabas, López Miras destacó que la Región «ha aprobado la cuarta Ley de Simplificación Administrativa hace apenas unas semanas», que trata al empresario «como un presunto cumplidor y alguien que quiere hacer las cosas bien».El presidente también puso en valor la «colaboración plena» de su Ejecutivo con los ayuntamientos. «Ante la nula colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas, hemos aprendido que el camino que había que tomar era el opuesto», añadió.