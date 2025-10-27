La Santa Cruz será en 2026 en Abanilla «centro de atención» de los peregrinos» El obispo felicita a la hermandad de la patrona por la organización del Año Jubilar y el alcalde invita «a todos los murcianos a visitar» el municipio

Claudio Caballero Lunes, 27 de octubre 2025, 19:50

El Ayuntamiento de Abanilla presentó oficialmente este lunes en Murcia el Año Jubilar de la Santa Cruz, que se celebrará del 1 de febrero al 8 de diciembre de 2026. Se realizarán diferentes actividades, cuyo programa se dio a conocer en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Cartagena. El obispo, José Manuel Lorca, felicitó a la hermandad por el año que se avecina, ya que la Santa Cruz «es el centro de la atención de los que van a peregrinar, de las personas que van buscando, porque hay muchos buscadores de Dios; hay mucha gente que busca la verdad, la justicia, el amor, la misericordia entrañable que está en el Evangelio; y, evidentemente, la Cruz es el signo más evidente de que el Evangelio está vivo».

Carmen Cascales, comisaria presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla, subrayó que 2026 será un «año de gracia, donde la fe y el fervor» a la patrona de Abanilla «se verán más fortalecidos». Además, señaló que Abanilla «siempre se ha destacado por ser un pueblo religioso y de una fe viva».

El alcalde, José Antonio Blasco, aseguró que los abanilleros acogerán a los peregrinos «con los brazos abiertos». «Invito a que todos los murcianos vengáis a Abanilla, para que podáis rezar y postraros ante nuestra patrona, la Santísima Cruz, patrona que contiene dos pequeñas astillas del Lignum Crucis donde murió nuestro Señor Jesucristo», manifestó el regidor.

Historia y paisaje

Blasco y Cascales firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la organización y desarrollo de las actividades del Año Jubilar. Asimismo, el coordinador general del Año Jubilar, Blas Rocamora, detalló las actividades que se realizarán durante 2026.

«Los escenarios en los que tendrán lugar estas actividades van a poner en valor el rico patrimonio histórico y paisajístico del que dispone Abanilla», destacó.