«Reviento. Han pasado olímpicamente de mí y no me representan» El concejal de IU, Miguel Ángel Cárceles, que había solicitado un pleno monográfico sobre el estado de La Unión, abandonó la sesión tras lanzar un duro alegato contra sus propios compañeros de partido P. S. Domingo, 3 marzo 2019, 12:47

El pleno sobre el estado del municipio de La Unión, que había convocado el alcalde, Pedro López Milán, a petición del único concejal de IU en la corporación, Miguel Ángel Cárceles, comenzó de la manera más abrupta posible con el abandono de la sesión por el propio edil tras una intervención para explicar los motivos.

En un durísimo alegato contra los compañeros de su formación, expuso que no tenía sentido «posicionarse» sobre cuestiones políticas que afectan al municipio al sentirse «desautorizado» y por temor a que «luego dijeran que no tenía que haber manifestado esto o lo otro…». Cárceles, que se presentó a las primarias y no salió elegido para encabezar la lista de la formación a las elecciones, aseguró que «no se pone en cuestión» la falta de confianza que la organización ha expresado sobre su persona en esa votación, sino «la falta de respeto a principios básicos» de las normas que rigen IU.

Según Cárceles, durante toda la legislatura, «han estado pasando olímpicamente de mí, me han dejado solo en los plenos y encima he tenido que soportar comentarios en los bares como que aspiro a vivir de la política, que me he arrastrado apoyando al gobierno local del PSOE y que me he estado quedado el dinero asignado al grupo municipal». «Reviento», concluyó el edil de IU, antes de irse del pleno, «esperando que les vaya bien a IU, pero con la convicción de que a mí no me representan actualmente», sin citar a alguien en concreto en ningún momento.

En La Unión, IU y Podemos han llegado a un acuerdo para la confección de una lista unitaria a las municipales encabezada por Sergio Alcina, que ganó las primarias de la formación rojiverde.

En lo que se refiere al debate sobre el estado del municipio propiamente dicho, el gobierno local socialista y el grupo popular emplearon casi cinco horas en defender sus posicionamientos radicalmente contrapuestos. La portavoz del PP Sofía Manrubia, dijo que «la supuesta buena gestión de la que se alardea no se ha reflejado en la ciudadanía y además ha dejado al ayuntamiento hipotecado hasta 2029». Por el contrario, los socialistas dijeron haber reflotado un consistorio «arruinado» cuando llegaron al gobierno en 2015.

El Alcalde, Pedro López Milán, dijo estar convencido de que seguirán al frente del ayuntamiento «porque se han hecho las cosas con responsabilidad y sin vender proyectos que no se pueden llevar a cabo».