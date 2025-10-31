La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La concejala María Luisa Candel lee su carta de despedida, este jueves durante el Pleno. J.Y.

La renuncia de María Luisa Candel agudiza la crisis interna del PSOE de Blanca

«No comparto las formas de trabajar del grupo municipal», sostiene la edil, la sexta salida de esta legislatura

Jesús Yelo

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:16

Hasta seis miembros de la candidatura socialista a las pasadas elecciones municipales de 2023 han renunciado en la actual legislatura en el Ayuntamiento de Blanca. ... A las salidas del cabeza de lista, Pedro Luis Molina, que ni siquiera llegó a tomar posesión del cargo de concejal, siguieron las de Ana Belén López, Javier Egea, Ricardo Martínez y María Luisa Penalva, estos dos últimos como suplentes en los puestos 7 y 8. Y la última ha sido María Luisa Candel, número tres en las municipales de 2023, que dejó el cargo en el Pleno del pasado jueves.

