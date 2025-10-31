La renuncia de María Luisa Candel agudiza la crisis interna del PSOE de Blanca

Hasta seis miembros de la candidatura socialista a las pasadas elecciones municipales de 2023 han renunciado en la actual legislatura en el Ayuntamiento de Blanca. ... A las salidas del cabeza de lista, Pedro Luis Molina, que ni siquiera llegó a tomar posesión del cargo de concejal, siguieron las de Ana Belén López, Javier Egea, Ricardo Martínez y María Luisa Penalva, estos dos últimos como suplentes en los puestos 7 y 8. Y la última ha sido María Luisa Candel, número tres en las municipales de 2023, que dejó el cargo en el Pleno del pasado jueves.

Dicha renuncia no hace más que confirmar la crisis interna que padece el PSOE de Blanca. «Es una decisión tomada por motivos personales, después de una profunda reflexión, pues no comparto las formas de trabajar del grupo municipal socialista», argumentó Candel, que no está afiliada al PSOE.

En una emotiva carta que leyó antes de marcharse y que tuvo que interrumpir en varias ocasiones por las lágrimas derramadas, expresó «su más sincero agradecimiento a mis compañeros, familiares, amigos, instituciones y al personal laboral y funcionario». Y dejó claro que «no me marcho porque no cobre nada», en alusión a comentarios que »no reflejan la realidad», sostuvo.

El PP, a través del alcalde Pablo Cano, y el concejal de Blanca Lo Primero, Francisco Javier Rodríguez, no dudaron en elogiar «la labor constructiva de María Luisa Candel en la oposición, su honestidad y compromiso». Sin embargo, sus compañeros del PSOE no abrieron la boca.

Con la renuncia de Candel, que actualmente es la coordinadora del programa 'Blanca Emplea', solo queda de los primeros concejales electos José Antonio Carpena Gil, número dos en la lista, que hace cuatro meses fue sustituido en el cargo de secretario general de la agrupación socialista de Blanca por su mujer, María José Melgarejo.

Actualmente, el PSOE tiene tres concejales, y la siguiente en entrar es Isabel Poveda Marín, número 10 en la candidatura de las municipales de 2023. A la sesión plenaria, que se inició con un minuto de silencio por el asesinato de la joven de Librilla, faltaron Irene Molina, del PP, y Minerva Victorio, del PSOE.