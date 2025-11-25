El reintegro de una subvención tensiona la tesorería municipal de Blanca El Ayuntamiento pide al Ministerio 5 años para devolver los 805.000 euros que iba a destinar a la Casa del Conde y debe 535.000 al Taibilla

La devolución de una subvención relativa al patrimonio histórico y la deuda por el consumo de agua están tensionando la tesorería del Ayuntamiento de Blanca. En el primer caso, se trata de la obligación de reintegrar una ayuda de 725.120 euros, más casi 80.000 euros de intereses, concedida hace casi dos años por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la rehabilitación de la Casa del Conde y la mejora de su jardín. Y en segundo lugar, sobre las cuentas municipales pesa el pago a la Mancomunidad de Canales del Tabillla por el consumo de agua no satisfecha entre 2021 y junio de 2023 por importe de 730.203 euros.

Así lo explicó días atrás el alcalde, Pablo Cano, durante el Pleno de la corporación. Y criticó que el anterior gobierno local, del PSOE, empleó la ayuda del Ministerio en otras cuestiones.

El actual ejecutivo, una coalición del Partido Popular y Blanca Lo Primero, renunció al proyecto de la Casa del Conde nada más aterrizar en el Ayuntamiento, en junio de 2023, «por ser inviable». Así lo indicó el alcalde, y añadió que «la corporación anterior cifró la rehabilitación del edificio en 1.900.000 euros y solo se contaba con la subvención de 725.000 euros».

El Ayuntamiento saca a concurso la remodelación del inmueble como hotel y restaurante a cambio de una concesión por 30 años

Ahora, la institución municipal tendrá que devolver los más de 800.000 euros que le exige Hacienda. Para afrontar esta obligación, solicitará el fraccionamiento del pago en cinco años. Paralelamente a esta medida, el Ayuntamiento sacó a licitación la Casa del Conde, de propiedad municipal y en pleno centro urbano, para usarla como hotel y restaurante. La empresa adjudicataria deberá invertir 750.00 euros y desembolsar un canon anual de 25.010 euros durante los treinta años de concesión. También asumirá la logística.

En cuanto a la deuda con Canales del Taibilla, la Agencia Tributaria concedió una división del abono durante cinco años. El Ayuntamiento viene satisfaciendo las cuotas desde agosto de 2024, a razón de más de 12.000 euros mensuales. Le quedan por pagar 535.000 euros, señaló el primer edil.

Reducción de la deuda

La cara de la situación económica la ofrece la deuda financiera, que a 31 de octubre se situó en 572.000 euros. A 30 de junio de 2023, en el inicio de la legislatura, era de 2.280.00 euros, más un «préstamo de legislatura» que suscribió el actual ejecutivo por importe de 330.000 euros. El compromiso es terminar de abonarlo en el actual mandato, añadió Cano. Y apuntó que la deuda se ha reducido en 1.708.000 euros en solo veintiocho meses.

