La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Toros La Caverina. Ayto.

La reforma de la plaza de toros de Calasparra permitirá acoger a 2.500 personas

La Caverina tendrá dos millones de euros para las obras y podrá albergar conciertos, eventos culturales, encuentros sociales y educativos

LV

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

El Ayuntamiento de Calasparra sacó a licitación la pasada semana las obras de reforma y ampliación de la Plaza de Toros La Caverina con un presupuesto de más de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. La actuación supondrá una rehabilitación integral del edificio centenario, adaptándolo a la normativa actual y garantizando la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de todos los asistentes.

La nueva Caverina contará con un aforo cercano a 2.500 localidades, lo que permitirá que este espacio pueda acoger, no solo festejos taurinos, sino también conciertos, eventos culturales, encuentros sociales y educativos. El Consistorio remarcó en un comunicado que esta plaza de toros es «un emblema de identidad y orgullo» para la localidad del Noroeste. «Su historia está escrita en la memoria de generaciones de calasparreños que han llenado sus tendidos durante la Feria Taurina del Arroz», incidió.

La alcaldesa Teresa García puso el acento, por su parte, en la unidad de todas las asociaciones taurinas locales en torno a este proyecto, que consideran «una reivindicación compartida por toda la afición calasparreña y una ilusión que hoy comienza a hacerse realidad». La rehabilitación es «fruto del esfuerzo y de la unión de un pueblo que ama su historia y cree en su futuro». La Caverina, subrayó la regidora, «renace para seguir siendo el corazón taurino y cultural de Calasparra, un espacio donde, además de los encierros, podrán desarrollarse actividades educativas y musicales, uniendo la emoción, la cultura y la pasión de los calasparreños y calasparreñas».

Esta licitación, tramitada mediante procedimiento abierto simplificado, permitirá que las empresas presenten sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  5. 5

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  7. 7 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  8. 8

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  9. 9 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  10. 10 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La reforma de la plaza de toros de Calasparra permitirá acoger a 2.500 personas

La reforma de la plaza de toros de Calasparra permitirá acoger a 2.500 personas