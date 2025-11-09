La reforma de la plaza de toros de Calasparra permitirá acoger a 2.500 personas La Caverina tendrá dos millones de euros para las obras y podrá albergar conciertos, eventos culturales, encuentros sociales y educativos

El Ayuntamiento de Calasparra sacó a licitación la pasada semana las obras de reforma y ampliación de la Plaza de Toros La Caverina con un presupuesto de más de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. La actuación supondrá una rehabilitación integral del edificio centenario, adaptándolo a la normativa actual y garantizando la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de todos los asistentes.

La nueva Caverina contará con un aforo cercano a 2.500 localidades, lo que permitirá que este espacio pueda acoger, no solo festejos taurinos, sino también conciertos, eventos culturales, encuentros sociales y educativos. El Consistorio remarcó en un comunicado que esta plaza de toros es «un emblema de identidad y orgullo» para la localidad del Noroeste. «Su historia está escrita en la memoria de generaciones de calasparreños que han llenado sus tendidos durante la Feria Taurina del Arroz», incidió.

La alcaldesa Teresa García puso el acento, por su parte, en la unidad de todas las asociaciones taurinas locales en torno a este proyecto, que consideran «una reivindicación compartida por toda la afición calasparreña y una ilusión que hoy comienza a hacerse realidad». La rehabilitación es «fruto del esfuerzo y de la unión de un pueblo que ama su historia y cree en su futuro». La Caverina, subrayó la regidora, «renace para seguir siendo el corazón taurino y cultural de Calasparra, un espacio donde, además de los encierros, podrán desarrollarse actividades educativas y musicales, uniendo la emoción, la cultura y la pasión de los calasparreños y calasparreñas».

Esta licitación, tramitada mediante procedimiento abierto simplificado, permitirá que las empresas presenten sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

