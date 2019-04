Redobles bajo la lluvia en Moratalla

Hasta media mañana. Las previsiones meteorológicas se cumplieron y alrededor de mediodía empezó a llover cuando Moratalla celebraba su tradicional tamborada de Jueves Santo. Los tambores no dejaron de sonar, ya en el interior de los locales que tienen habilitados las distintas peñas o bien bajo los balcones, al amparo de las carpas instaladas en las calles y plazas más céntricas, o el mismísimo capirote.

El sonido no es igual, la humedad hace que las pieles de los tambores pierdan tensión y el redoble no se puede hacer de la misma manera, pero no detiene la fiesta y los tamboristas confían en que la lluvia cese para volver a llenar las calles de colorido y de redobles.