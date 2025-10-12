La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajando en la plaza esta semana. AYTO

Recta final de las obras de renovación de la plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras

LA VERDAD

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:06

Comenta

Los trabajos de renovación integral y mejora de la accesibilidad de la plaza de la Avenida Región Murciana, uno de los principales espacios públicos del municipio de Puerto Lumbreras, están llegando a su recta final.

La actuación ha consistido en la nivelación de la plaza en una sola planta y la creación de una rampa de acceso para garantizar la accesibilidad a este espacio público. Asimismo, se ha instalado una zona de juegos infantiles con un vallado perimetral de seguridad y se ha renovado el mobiliario urbano con nuevos bancos y papeleras, colocándose asimismo luminarias y maceteros.

Estas obras se financian gracias a la concesión al municipio de una subvención de 77.177,17 euros integrada en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia, POS 2024-2025, puesto en marcha por la Comunidad Autónoma.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  4. 4 Cartagena amanece entre el barro y la calma tras una noche de lluvias torrenciales
  5. 5

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  6. 6 La CHS comunica que envió cuatro avisos por riesgo de desbordamiento en ramblas de Cartagena y Torre Pacheco
  7. 7 La Asociación de Nazarenos Murcianos nombra presidente de honor a Miguel Ángel Cámara
  8. 8

    Sánchez recobra perfil con su presencia en la firma en Egipto del plan de paz para Oriente Próximo
  9. 9

    «El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»
  10. 10

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Recta final de las obras de renovación de la plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras

Recta final de las obras de renovación de la plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras