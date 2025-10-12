Recta final de las obras de renovación de la plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras

Los trabajos de renovación integral y mejora de la accesibilidad de la plaza de la Avenida Región Murciana, uno de los principales espacios públicos del municipio de Puerto Lumbreras, están llegando a su recta final.

La actuación ha consistido en la nivelación de la plaza en una sola planta y la creación de una rampa de acceso para garantizar la accesibilidad a este espacio público. Asimismo, se ha instalado una zona de juegos infantiles con un vallado perimetral de seguridad y se ha renovado el mobiliario urbano con nuevos bancos y papeleras, colocándose asimismo luminarias y maceteros.

Estas obras se financian gracias a la concesión al municipio de una subvención de 77.177,17 euros integrada en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia, POS 2024-2025, puesto en marcha por la Comunidad Autónoma.