La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades y directivos de la AEAC, con los premiados, en el Casino. LV

Reconocimiento a la plataforma ciudadana que reivindicó el castillo de Mula

La AEAC destaca la labor del colectivo vecinal en su defensa de la fortaleza, ahora ya propiedad municipal

LA VERDAD

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:48

Comenta

La plataforma ciudadana creada hace una década para reivindicar la recuperación del castillo de Mula acaba de recibir una distinción nacional. La Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), una institución con más de siete décadas de historia, reconoce la labor de este colectivo vecinal con uno de sus premios. Se ensalza de esta manera su lucha, desde 2015, para que el emblema de dicha localidad pasase a ser propiedad municipal, como así ha ocurrido, y de esta forma conseguir su restauración integral. El Ayuntamiento muleño ya ha conseguido financiación europea, lo que allana el camino para iniciar en breve los trabajos de puesta en valor de este baluarte defensivo, datado en 1520, de porte renacentista y símbolo del poderío que alcanzaron los marqueses de los Vélez.

La entrega del galardón se celebró en el Casino de la capital murciana dentro de las actividades con motivo del Día de los Castillos, organizadas con éxito por la delegación de la AEAC del Reyno de Murcia. También fue premiado, en la misma velada, el Ayuntamiento de Murcia por la rehabilitación y musealización de la muralla medieval y la labor realizada en el conjunto monumental de Monteagudo. Otros reconocimientos recayeron en Fernando Villada Paredes (por su intervención en la difusión de la arquitectura defensiva de Ceuta), la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero (Soria) y José Manuel Clúa Méndez, por su trayectoria en la defensa del patrimonio defensivo de Aragón.

Con motivo del Día de los Castillos, la delegación de la AEAC, presidida por Magdalena Pérez Martínez, preparó un amplio programa de actividades, con visitas guiadas, rutas culturales, conferencias, talleres formativos y degustaciones gastronómicos, con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Reconocimiento a la plataforma ciudadana que reivindicó el castillo de Mula

Reconocimiento a la plataforma ciudadana que reivindicó el castillo de Mula