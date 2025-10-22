Reconocimiento a la plataforma ciudadana que reivindicó el castillo de Mula

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:48 Comenta Compartir

La plataforma ciudadana creada hace una década para reivindicar la recuperación del castillo de Mula acaba de recibir una distinción nacional. La Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), una institución con más de siete décadas de historia, reconoce la labor de este colectivo vecinal con uno de sus premios. Se ensalza de esta manera su lucha, desde 2015, para que el emblema de dicha localidad pasase a ser propiedad municipal, como así ha ocurrido, y de esta forma conseguir su restauración integral. El Ayuntamiento muleño ya ha conseguido financiación europea, lo que allana el camino para iniciar en breve los trabajos de puesta en valor de este baluarte defensivo, datado en 1520, de porte renacentista y símbolo del poderío que alcanzaron los marqueses de los Vélez.

La entrega del galardón se celebró en el Casino de la capital murciana dentro de las actividades con motivo del Día de los Castillos, organizadas con éxito por la delegación de la AEAC del Reyno de Murcia. También fue premiado, en la misma velada, el Ayuntamiento de Murcia por la rehabilitación y musealización de la muralla medieval y la labor realizada en el conjunto monumental de Monteagudo. Otros reconocimientos recayeron en Fernando Villada Paredes (por su intervención en la difusión de la arquitectura defensiva de Ceuta), la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero (Soria) y José Manuel Clúa Méndez, por su trayectoria en la defensa del patrimonio defensivo de Aragón.

Con motivo del Día de los Castillos, la delegación de la AEAC, presidida por Magdalena Pérez Martínez, preparó un amplio programa de actividades, con visitas guiadas, rutas culturales, conferencias, talleres formativos y degustaciones gastronómicos, con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).