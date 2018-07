Un quinto encierro limpio

El listón no bajó este domingo en el quinto encierro de las fiestas patronales de Moratalla, en honor al Santísimo Cristo del Rayo. Las reses de la ganadería de El Rellano, de Alicia Chico, dieron juego a los corredores en las calles del casco urbano. Por suerte no hubo que lamentar ninguna cornada grave, aunque sí se produjeron numerosas cogidas. Miles de vecinos y visitantes abarrotaron las calles para no perderse la carrera. Las vacas bravas salieron de la Casa de Cristo a las seis y media de la mañana. Pero fue a las nueve en punto cuando comenzó un encierro en el que se protagonizaron bonitos recortes a las reses.

Esta noche, a partir de las once y media de la mañana, se celebrará una suelta nocturna de vacas de José Martínez Vivo y Fuente Ymbro. Mañana lunes tendrá lugar el sexto encierro por vereda de la ganadería de Los jarales, con vacas de Fuente Ymbro.