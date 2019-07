El PSOE de Puerto Lumbreras se queda sin despacho municipal Los socialistas denuncian que Túnez no les deja una sala para poder atender a los ciudadanos JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 31 julio 2019, 08:21

Sin despacho y en la calle. El PSOE de Puerto Lumbreras denuncia que no cuenta con un despacho en el que poder llevar a cabo reuniones de trabajo y recibir visitas de los vecinos. «Es un derecho que tenemos por ley y que ya lo hemos solicitado durante varios años, pero seguimos igual», lamentan los socialistas.

El artículo 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que «los diversos grupos políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales».

La portavoz del PSOE local, María Rosa García, denuncia que «el PP quiere limitar el trabajo de los concejales socialistas, pero este no es el Ayuntamiento de la alcaldesa, María Ángeles Túnez, ni el Consistorio del PP, sino el de todos y cada uno de los lumbrerenses». Añade que «la primera edil nos niega una legislatura más este derecho, algo que se viene repitiendo desde el año 2007. El gobierno del PP intenta limitar el trabajo que realizamos, impidiendo que nos podamos reunir con los vecinos en la Casa Consistorial». Los siete ediles del PSOE consideran «inadmisible, tras haber recibido el apoyo del 40% de los vecinos, no disponer de al menos un despacho donde trabajar en la encomienda que hemos recibido de los ciudadanos».

María Rosa García

Sede provisional

'La Verdad' se puso en contacto con el gobierno local. Un portavoz informó de que «ahora mismo el Ayuntamiento está en una sede provisional -el centro cívico- y no hay disponibilidad de despachos. Hasta que no se produzca el traslado a la futura sede, que será en la plaza de la Constitución, los ediles socialistas no podrán disponer de un despacho».