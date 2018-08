El popular Ginés Raja dimite por el «sectarismo» de su formación

El concejal del PP Ginés Raja anunció la renuncia a su acta y al carné de su formación a través de un escrito que leyó ayer en el Pleno municipal en el tiempo de ruegos y preguntas, ante la mirada sorprendida de sus compañeros de corporación.

«Después de más de 25 años de militancia, y tras una larga y meditada reflexión, he llegado a la conclusión de que a fecha de hoy no votaría al Partido Popular. Por lo tanto, no me parece ni lógico ni honrado estar aquí representando a una formación que no me representa», afirmó.

A continuación dijo que no compartía «las formas, los métodos y la falta de transparencia que existen actualmente». Y agregó que «toda organización que se sustenta en directrices sectarias, como 'estás conmigo o contra mí', solo van dejando un poso mediocre que condena a la desaparición a la propia organización». Sobre su futuro, anunció que está meditando afiliarse a otra formación política, que no especificó. Por su parte, la portavoz del PP, Sofía Manrubia, respetó la decisión de Raja y dijo que «no se siente identificada».