Agentes de la Policía Local de Archena, durante un control rutinario. C. C.

La Policía Local de Archena afirma que en 2021 sí comunicó 69 sanciones con retirada de puntos

LA VERDAD

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 01:00

La Policía Local de Archena ha salido al paso de los datos publicados por la Dirección General de Tráfico y recogidos por LA VERDAD, que sitúan al municipio con cero sanciones comunicadas con detracción de puntos durante el año 2021.

En un comunicado, el jefe del cuerpo policial afirma que esa información no se corresponde con la actividad del servicio. Según el documento, en 2021 se tramitaron 69 expedientes sancionadores que implicaron retirada de puntos. Sin embargo, los datos de la DGT reflejan ausencia total de comunicaciones desde Archena en 2021.

